Ayhan Terzi kimdir?

Pazar Kaymakamı

1984 yılında Kastamonu ili Daday ilçesinde doğdu. İlk ve orta okulu İstanbul Gaziosmanpaşa’da Kadri Yörükoğlu İlköğretim Okulu’nda, lise eğitimini ise yine aynı ilçede bulunan Plevne Lisesi’nde okudu. Üniversite eğitimine 2001 yılında Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde başlayarak 1 yıl hazırlık okuyup 2006 yılında tamamladı. Aynı üniversitede Avrupa Birliği Hukuku alanında yüksek lisans yapmıştır. 2007 yılında İçişleri Bakanlığı’nın yapmış olduğu Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 21.03.2008 tarihinde Giresun Valiliği’nde Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.

Daha sonra Kastamonu Abana Kaymakam Refiki, Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerine vekaleten baktı. Nevşehir’e teftiş stajını yapmak üzere atandı. Nevşehir ili teftiş stajının ardından Kastamonu ili Abana ilçesine tekrar vekaleten Kaymakam olarak atandı. 20.01.2009 tarihli Bakan onayıyla Burdur ili Çeltikçi ilçesine atanan Sayın TERZİ, ayrıca Burdur’da Vali Yardımcılığı görevini de yürütmüştür.

Kaymakam TERZİ, en son Denizli-Babadağ ilçesinde kaymakamlık yaptıktan sonra İngiltere’ye gitti. İngiltere’de 1 yıl kalan Sayın Terzi, döndükten sonra Ankara’da İçişleri Bakanlığı’nın düzenlemiş olduğu kaymakamlık kursuna katılmıştır. Kaymakamlık kursunu ”Üstün Başarılı” bitirmiştir.

8 Şubat 2011 tarihinde kura çekip Çankırı-Bayramören’e atanan Sayın Ayhan TERZİ, 2013-2015 yılları arasında Erzurum-Pazaryolu İlçesinde Kaymakamlık yapmıştır.

28 Haziran 2015 tarihli kararname ile Erzurum Vali Yardımcılığına atandı.

Cumhurbaşkanlığının 01.09.2018 tarih ve 2018/157 sayılı kararnamesi ile İlçemize atanan Sayın TERZİ 18.09.2018 tarihinde İlçemizdeki görevine başlamıştır.