Ayhan Alptekin kimdir, neden vefat etti?
Karadeniz müziğinin sevilen sanatçılarından biri olan Ayhan Alptekin'den acı haber... Ayhan Alptekin neden vefat etti?
Karadeniz müziğinin sevilen sanatçılarından biri olan Ayhan Alptekin'den acı haber... Ayhan Alptekin neden vefat etti?
Rize'nin sevilen sanatçılarından Ayhan Alptekin (56), beyin tümörü nedeniyle tedavi gördüğü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Ayhan Alptekin, 1965 yılında Rize'nin Ardeşen ilçesinde dünyaya geldi. Küçük yaşlarda müzikle tanışan Alptekin, 1982'de Grup Yıldızlar adlı müzik grubunu kurdu.
Grup Yıldızlar ile Artvin ve Rize'de düzenlenen düğün ve festivallerde sahne aldı. Evli olan Alptekin, iki kız ve iki erkek olmak üzere 4 çocuk babasıydı.
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