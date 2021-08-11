Aygün Aydın kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynamıştır?

Sosyal medyanın en çok konuşulan genç ve güzel olan Aygün Aydın Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla gündem olmuştur. Aygün Aydın kimdir ,nerelidir ve hangi dizilerde yer almıştır ?

Türkiye onu ekranların fenomen moda yarışması Bu Tarz Benim yarışmacısı olarak tanıdı. Yarışmadan sonra da adından sııkça söz ettiren Aygün Aydın'ın hayatı araştırılıyor. İşte son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Aygün Aydın hakkına merak edilenler...

AYGÜN AYDIN KİMDİR?

Aygün Aydın 1995 İstanbul doğumludur. Beykent Üniversitesi Tv Haberciliği ve Programcılığı bölümü okumaktadır. Ravi İncigöz ve Mustafa Ceceli’nin “Şeker” klibinde oynamıştır.



Oyunculuk ve müzik eğitimi almıştır. Son olarak Bay Yanlış dizisinde Şebnem karakterine hayat vermiştir.

AYGÜN AYDIN DİZİLERİ

Kırmızı Oda

Bay Yanlış

Menajerimi Ara

Yasak Elma

Muhteşem Yüzyıl: Kösem