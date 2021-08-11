Aygün Aydın kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynamıştır?
Sosyal medyanın en çok konuşulan genç ve güzel olan Aygün Aydın Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla gündem olmuştur. Aygün Aydın kimdir ,nerelidir ve hangi dizilerde yer almıştır ?
Sosyal medyanın en çok konuşulan genç ve güzel olan Aygün Aydın Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla gündem olmuştur. Aygün Aydın kimdir ,nerelidir ve hangi dizilerde yer almıştır ?
Türkiye onu ekranların fenomen moda yarışması Bu Tarz Benim yarışmacısı olarak tanıdı. Yarışmadan sonra da adından sııkça söz ettiren Aygün Aydın'ın hayatı araştırılıyor. İşte son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Aygün Aydın hakkına merak edilenler...
AYGÜN AYDIN KİMDİR?
Oyunculuk ve müzik eğitimi almıştır. Son olarak Bay Yanlış dizisinde Şebnem karakterine hayat vermiştir.
AYGÜN AYDIN DİZİLERİ
Kırmızı Oda
Bay Yanlış
Menajerimi Ara
Yasak Elma
Muhteşem Yüzyıl: Kösem
|İmsak
|03:35
|Güneş
|05:09
|Öğle
|12:17
|İkindi
|16:05
|Akşam
|19:15
|Yatsı
|20:42
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Alanyaspor
|0
|0
|3. Altay
|0
|0
|4. Antalyaspor
|0
|0
|5. Beşiktaş
|0
|0
|6. Karagümrük
|0
|0
|7. Fenerbahçe
|0
|0
|8. Galatasaray
|0
|0
|9. Gaziantep FK
|0
|0
|10. Giresunspor
|0
|0
|11. Göztepe
|0
|0
|12. Hatayspor
|0
|0
|13. Başakşehir
|0
|0
|14. Kasımpaşa
|0
|0
|15. Kayserispor
|0
|0
|16. Konyaspor
|0
|0
|17. Rizespor
|0
|0
|18. Sivasspor
|0
|0
|19. Trabzonspor
|0
|0
|20. Malatyaspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
|0
|0
|2. Altınordu
|0
|0
|3. Ankara Keçiörengücü
|0
|0
|4. Ankaragücü
|0
|0
|5. Erzurumspor
|0
|0
|6. Balıkesirspor
|0
|0
|7. Bandırmaspor
|0
|0
|8. Boluspor
|0
|0
|9. Bursaspor
|0
|0
|10. Denizlispor
|0
|0
|11. Eyüpspor
|0
|0
|12. Gençlerbirliği
|0
|0
|13. Kocaelispor
|0
|0
|14. Manisa FK
|0
|0
|15. Menemenspor
|0
|0
|16. Samsunspor
|0
|0
|17. Tuzlaspor
|0
|0
|18. Ümraniye
|0
|0
|19. İstanbulspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|0
|0
|2. Aston Villa
|0
|0
|3. Brentford
|0
|0
|4. Brighton
|0
|0
|5. Burnley
|0
|0
|6. Chelsea
|0
|0
|7. Crystal Palace
|0
|0
|8. Everton
|0
|0
|9. Leeds United
|0
|0
|10. Leicester City
|0
|0
|11. Liverpool
|0
|0
|12. Man City
|0
|0
|13. M. United
|0
|0
|14. Newcastle
|0
|0
|15. Norwich City
|0
|0
|16. Southampton
|0
|0
|17. Tottenham
|0
|0
|18. Watford
|0
|0
|19. West Ham
|0
|0
|20. Wolverhampton
|0
|0