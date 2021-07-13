Aygün Aydın kimdir? Aygün Aydın nereli?
Aygün Aydın, arama motoru Google trendler listesinde en üst sıralarda yer almasından sonra Aygün Aydın nereli? Aygün Aydın kaç yaşında? Aygün Aydın ne iş yapıyor? Aygün Aydın oynadığı diziler hangileri? soruları da sorulur oldu.
Aygün Aydın hangi dizilerde oynadı? Aydın, Kırmızı Oda, Bay Yanlış, Menajerimi Ara, Yasak Elma, Muhteşem Yüzyıl: Kösem gibi dizilerde rol aldı.Hakan Sabancı ile yaşadığı sorunlar nedeniyle davalık olan Aygün Aydın'a üç gün hapis cezası verilmişti. Cezaevinden çıktığı gün Hakan Sabancı'ya yönelik ağır eleştirilerde bulunmuştu.yeniakit
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