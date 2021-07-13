Aygün Aydın kimdir? Aygün Aydın nereli?

Aygün Aydın 1995 İstanbul doğumludur. Beykent Üniversitesi Tv Haberciliği ve Programcılığı bölümünde okudu. Ravi İncigöz ve Mustafa Ceceli’nin “Şeker” klibinde oynamıştır. Rezil sahneleriyle dolu olan toplum tarafından büyük bir eleştiri konusu olan sözde dizi Bay Yanlış’ta da oynayan Aygün Aydın, burada Şebnem karakteri oynamıştır.

Aygün Aydın hangi dizilerde oynadı? Aydın, Kırmızı Oda, Bay Yanlış, Menajerimi Ara, Yasak Elma, Muhteşem Yüzyıl: Kösem gibi dizilerde rol aldı.Hakan Sabancı ile yaşadığı sorunlar nedeniyle davalık olan Aygün Aydın'a üç gün hapis cezası verilmişti. Cezaevinden çıktığı gün Hakan Sabancı'ya yönelik ağır eleştirilerde bulunmuştu.yeniakit