Aydemir Akbaş kimdir, kaç yaşında ve nerelidir?

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden usta oyuncu Aydemir Akbaş kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aydemir Akbaş ismi araştırılıyor. Aydemir Akbaş'ın filmleri, dizileri ve hayatı ile ilgili her şey merak konusu oldu. Türk sinema tarihinin önemli isimlerinden Aydemir Akbaş ile ilgili merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz...

AYDEMİR AKBAŞ KİMDİR?

Aydemir Akbaş 25 Şubat 1936'da İstanbul'da doğdu Arnavut asıllı Türk senarist, yönetmen, oyuncu, gazeteci ve spor yazarı. 1936 yılında Arnavut bir baba ve Sürmeneli bir annenin oğlu olarak İstanbul'da doğan Akbaş, Galatasaray Lisesinde eğitim gördükten sonra bir süre gazetecilik yaptı.

Gazetecilikten sonra tiyatro oyunculuğuna başlayarak Gülriz Sururi, Ayfer Feray - Nisa Serezli, Ali Poyrazoğlu gibi ünlü tiyatro isimleriyle beraber çalıştı. Keşanlı Ali Destanı, Direkler Arası, Zilli Zarife, Ferhat ile Şirin gibi oyunlarda rol aldı.

Aydemir Akbaş sinemayla 1964'te Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Keşanlı Ali Destanı" adlı film ile geçti. Bir süre Yılmaz Güney'in filmlerinde oynadı. 1974 yılında Yeşilçam'ın seks filmi furyasında çok sayıda erotik-komedi filminde rol aldı. Daha sonraki yıllarda İbrahim Tatlıses ile çalışarak senaryo çalışmaları yaptı.



1968 yılında Ayfer Feray–Nisa Serezli Tiyatrosu’nda 7 Kocalı Hürmüz oyununda rol aldı. 1969 yılında Gülriz Sururi-Engin Cezzar ve Ortakları Tiyatrosunun ortaklarından biri oldu. Burada Nikah Kağıdı, Düşenin Dostu oyunlarında rol aldı. Birçok tiyatro oyununun yönetmenliğini yaptı.

Cem Davran ile 2007'de çevirdiği "Avrupalı" Ekim 2007'de rekor sayıda kopya ile gösterime girmiştir. Aydemir Akbaş oyuncu olarak 125 filmde görev yaparken, 7 kez de yönetmenlik koltuğuna oturmuştur.

Son filmi Şafak Sezer ile ün yapan Kolpaçino 3. Devre'dir. 40'ı komedi olmak üzere 127 filmde rol aldı, 8 filmin yönetmenliğini yaptı, 30 kadar tiyatro oyununda oynadı. Ayrıca birçok TV dizisinde rol aldı. 33 filmin senaryosunu yazdı.

Türkiye'nin yaşayan en eski spor yazarlarından biridir. Aynı zamanda Galatasaray taraftarı ve Galatasaray Spor Kulübü kongre üyesidir.

AYDEMİR AKBAŞ KAÇ KEZ EVLENDİ?

Akbaş, 1964 yılında evlendiği eşi tiyatro oyuncusu Beyhan Benek’le iki kez boşanmış, üç kez evlenmiştir.

AYDEMİR AKBAŞ FİLMLERİ



Yıl Rol aldığı filmler

1964 Keşanlı Ali Destanı

1965 Bitmeyen Yol

1965 Güzel Bir Gün İçin

1966 Hudutların Kanunu

1966 At Avrat Silah

1966 Kovboy Ali

1966 Çirkin Kral

1966 Eşrefpaşalı

1966 Nuh'un Gemisi

1968 Alevli Yıllar

1968 Vesikalı Yarim

1969 Vatan ve Namık Kemal

1969 Belanın Yedi Türlüsü

1969 Yaşamak Ne Güzel Şey

1974 Antar Fi Bilad Ir-Ruman

1975 Diyet

1975 Bitirimler Sınıfı

1975 Ayikla beni Hüsnü

1975 Alemin Keyfi Yerinde

1975 Ali Cengiz Oyunu

1975 Çapkın Kızlar

1975 Kazim'a bak Kazim'a

1975 Vay Anasina on Yedii

1975 Ikimiz Bir Fidaniz

1975 Ördek Çikacak Kaz Çikacak

1975 Tantana Kemal

1976 Kolombo Sakir

1976 Ah Ne Güzel Nane Şekeri

1977 Hizli giden yorulur

1977 Güneş Ne Zaman Doğacak

1977 Bazilari Cacik Sever

1978 Bionik Ali futbolcu

1978 Astronot Fehmi

1978 Kendin Pisir Kendin Ye

1978 Çapkinlar kirali

1978 Zeynelle Veysel

1978 Yüzme Bilmiyorsan Isin Ne Agaçta

1979 Haydar

1979 Delidir ne yapsa yeridir

1979 Süper Selami

1979 Acemi Dolandırıcılar

1979 Afferin çocuga

1979 Öttür kusu Ömer

1979 Tatli ve güzel

1979 Istanbul geceleri

1979 Serefsiz Seref

1979 Oooh Oh

1979 Binlik Nail

1979 Ister Gül Ister Agla

1980 Nokta İle Virgül: Şaşkın Milyonerler

1981 Seni yakacaklar

1982 Şabancık

1983 Futboliye

1984 Lodos Zühtü

1985 Gazino Bülbülü

1985 Sevmek

1986 Ödlek

1986 Ay Işığı Operasyonu: 007,5

1987 Düş Yakamdan Osman

1987 Seyyar Kamil

1987 Gülüm Benim

1988 Bir Kulum İşte≠

1990 Boynu Bükük Küheylan

1990 Hanımın Çiftliği

2004 Yadigar

2004 Paydos

2005 Köpek

2005 Naciye'yi Kim Sevmez

2007 Avrupalı

2009 Kolpaçino

2009 Gölgesizler

2010 Kutsal Damacana 2: İtmen

2011 Kolpaçino: Bomba

2016 Alemde 1 Gece

2016 Kolpaçino 3. Devre

Yıl Yönetmenlik Yaptığı Filmler

1975 Tipsiz

1987 Düş Yakamdan Osman

1989 Dilekçe

1989 Bakımsız Tarzan

1989 Hopla Dünya

1990 Muhteşem Enayi

1990 Çılgın Berber

Yıl Tiyatro

1960 Hakkımı Ver Hakkı

1960 Keşanlı Ali Destanı

1960 Düş Yakamdan Osman