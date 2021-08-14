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Aydemir Akbaş kimdir, kaç yaşında ve nerelidir?

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden usta oyuncu Aydemir Akbaş kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Kim Kimdir? 14.08.2021, 14:48 14.08.2021, 14:53
Aydemir Akbaş kimdir, kaç yaşında ve nerelidir?

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden usta oyuncu Aydemir Akbaş kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aydemir Akbaş ismi araştırılıyor. Aydemir Akbaş'ın filmleri, dizileri ve hayatı ile ilgili her şey merak konusu oldu. Türk sinema tarihinin önemli isimlerinden Aydemir Akbaş ile ilgili merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz...

AYDEMİR AKBAŞ KİMDİR?

Aydemir Akbaş 25 Şubat 1936'da İstanbul'da doğdu Arnavut asıllı Türk senarist, yönetmen, oyuncu, gazeteci ve spor yazarı. 1936 yılında Arnavut bir baba ve Sürmeneli bir annenin oğlu olarak İstanbul'da doğan Akbaş, Galatasaray Lisesinde eğitim gördükten sonra bir süre gazetecilik yaptı.

Gazetecilikten sonra tiyatro oyunculuğuna başlayarak Gülriz Sururi, Ayfer Feray - Nisa Serezli, Ali Poyrazoğlu gibi ünlü tiyatro isimleriyle beraber çalıştı. Keşanlı Ali Destanı, Direkler Arası, Zilli Zarife, Ferhat ile Şirin gibi oyunlarda rol aldı.

Aydemir Akbaş sinemayla 1964'te Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Keşanlı Ali Destanı" adlı film ile geçti. Bir süre Yılmaz Güney'in filmlerinde oynadı. 1974 yılında Yeşilçam'ın seks filmi furyasında çok sayıda erotik-komedi filminde rol aldı. Daha sonraki yıllarda İbrahim Tatlıses ile çalışarak senaryo çalışmaları yaptı.


1968 yılında Ayfer Feray–Nisa Serezli Tiyatrosu’nda 7 Kocalı Hürmüz oyununda rol aldı. 1969 yılında Gülriz Sururi-Engin Cezzar ve Ortakları Tiyatrosunun ortaklarından biri oldu. Burada Nikah Kağıdı, Düşenin Dostu oyunlarında rol aldı. Birçok tiyatro oyununun yönetmenliğini yaptı.

Cem Davran ile 2007'de çevirdiği "Avrupalı" Ekim 2007'de rekor sayıda kopya ile gösterime girmiştir. Aydemir Akbaş oyuncu olarak 125 filmde görev yaparken, 7 kez de yönetmenlik koltuğuna oturmuştur.

Son filmi Şafak Sezer ile ün yapan Kolpaçino 3. Devre'dir. 40'ı komedi olmak üzere 127 filmde rol aldı, 8 filmin yönetmenliğini yaptı, 30 kadar tiyatro oyununda oynadı. Ayrıca birçok TV dizisinde rol aldı. 33 filmin senaryosunu yazdı.

Türkiye'nin yaşayan en eski spor yazarlarından biridir. Aynı zamanda Galatasaray taraftarı ve Galatasaray Spor Kulübü kongre üyesidir.

AYDEMİR AKBAŞ KAÇ KEZ EVLENDİ?

Akbaş, 1964 yılında evlendiği eşi tiyatro oyuncusu Beyhan Benek’le iki kez boşanmış, üç kez evlenmiştir.

AYDEMİR AKBAŞ FİLMLERİ


Yıl    Rol aldığı filmler
1964    Keşanlı Ali Destanı
1965    Bitmeyen Yol
1965    Güzel Bir Gün İçin
1966    Hudutların Kanunu
1966    At Avrat Silah
1966    Kovboy Ali
1966    Çirkin Kral
1966    Eşrefpaşalı
1966    Nuh'un Gemisi
1968    Alevli Yıllar
1968    Vesikalı Yarim
1969    Vatan ve Namık Kemal
1969    Belanın Yedi Türlüsü
1969    Yaşamak Ne Güzel Şey
1974    Antar Fi Bilad Ir-Ruman
1975    Diyet
1975    Bitirimler Sınıfı
1975    Ayikla beni Hüsnü
1975    Alemin Keyfi Yerinde
1975    Ali Cengiz Oyunu
1975    Çapkın Kızlar
1975    Kazim'a bak Kazim'a
1975    Vay Anasina on Yedii
1975    Ikimiz Bir Fidaniz
1975    Ördek Çikacak Kaz Çikacak
1975    Tantana Kemal
1976    Kolombo Sakir
1976    Ah Ne Güzel Nane Şekeri
1977    Hizli giden yorulur
1977    Güneş Ne Zaman Doğacak
1977    Bazilari Cacik Sever
1978    Bionik Ali futbolcu
1978    Astronot Fehmi
1978    Kendin Pisir Kendin Ye
1978    Çapkinlar kirali
1978    Zeynelle Veysel
1978    Yüzme Bilmiyorsan Isin Ne Agaçta
1979    Haydar
1979    Delidir ne yapsa yeridir
1979    Süper Selami
1979    Acemi Dolandırıcılar
1979    Afferin çocuga

1979    Öttür kusu Ömer
1979    Tatli ve güzel
1979    Istanbul geceleri
1979    Serefsiz Seref
1979    Oooh Oh
1979    Binlik Nail
1979    Ister Gül Ister Agla
1980    Nokta İle Virgül: Şaşkın Milyonerler
1981    Seni yakacaklar
1982    Şabancık
1983    Futboliye
1984    Lodos Zühtü
1985    Gazino Bülbülü
1985    Sevmek
1986    Ödlek
1986    Ay Işığı Operasyonu: 007,5
1987    Düş Yakamdan Osman
1987    Seyyar Kamil
1987    Gülüm Benim
1988    Bir Kulum İşte≠
1990    Boynu Bükük Küheylan
1990    Hanımın Çiftliği
2004    Yadigar
2004    Paydos
2005    Köpek
2005    Naciye'yi Kim Sevmez
2007    Avrupalı
2009    Kolpaçino
2009    Gölgesizler
2010    Kutsal Damacana 2: İtmen
2011    Kolpaçino: Bomba
2016    Alemde 1 Gece
2016    Kolpaçino 3. Devre
Yıl    Yönetmenlik Yaptığı Filmler
1975    Tipsiz
1987    Düş Yakamdan Osman
1989    Dilekçe
1989    Bakımsız Tarzan
1989    Hopla Dünya
1990    Muhteşem Enayi
1990    Çılgın Berber
Yıl    Tiyatro
1960    Hakkımı Ver Hakkı
1960    Keşanlı Ali Destanı
1960    Düş Yakamdan Osman

#Aydemir akbaş
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