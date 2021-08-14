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Aydan Şener kaç yaşında, nereli ve kim?

Ünlü oyuncu Aydan Şener, oyunculuğu ve güzelliği ile 1990'lı yıllara damgasını vurmuştu. Aydan Şener kim? kaç yaşında ve nereli?

Kim Kimdir? 14.08.2021, 16:44
Aydan Şener kaç yaşında, nereli ve kim?

Ünlü oyuncu Aydan Şener, oyunculuğu ve güzelliği ile 1990'lı yıllara damgasını vurmuştu.  Aydan Şener kim? kaç yaşında ve nereli?

Aydan Şener, 1981 yılında Türkiye güzeli seçildi. Çalıkuşu dizisinde Feride karakterini oynadı ve oyunculuğu ile dikkat çekti. Ardından birçok dizide ve filmde rol aldı.

AYDAN ŞENER KİMDİR?

1963 yılında Kilis'te doğdu. Bir yaşındayken ailesi ile birlikte Bursa'ya yerleşti. Ortaokul ve lise eğitimini Bursa'da Bursa Lisesinde tamamladı. 1981 yılında Türkiye güzeli seçildi. Aynı yıl Miss World güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. Kısa bir süre mankenlik yaptıktan sonra, 1983 yılında "Küçük Ağa" televizyon dizisi ile birlikte oyunculuk yaşamına başladı.


1986 yılında Kenan Kalav ile rol aldığı Çalıkuşu dizisi ile geniş çaplı bir üne kavuştu. Daha sonraki yıllarda tiyatro oyunculuğuna da başladı. 1988 yılında Ecem adında bir kız çocuğu dünyaya getirdi. 1991'de eşi Ayhan Akbin'den ayrıldı.

AYDAN ŞENER'İN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

Film    Yılı    Rol    Tipi
Bay Alkol'ü Takdimimdir    1981        TV dizisi
Küçük Ağa    1983        TV dizisi
Çalıkuşu    1986    Feride    TV dizisi
Utanç Yılları    1987        film
Yeniden Doğmak    1987        TV dizisi
Samanyolu    1987        TV dizisi
Fatih-Harbiye    1990        TV dizisi
Yol Palas Cinayeti    1991        TV dizisi
İki Kız Kardeş    1992        TV dizisi
Hayatın İçinden    1993        TV dizisi
Sevgi Oyunu    1994        TV dizisi
Gül ve Diken    1995        TV dizisi
Gölge Çiçeği    1995        TV dizisi
Zühre    1996        TV dizisi
Ay Işığında Saklıdır    1996        film
Bir Aşkın Bittiği Yer    1996        film
Tutku    1996        TV dizisi
Nefes Alamıyorum    1996        TV dizisi
Yüzleşme    1996        film
Ah Nalan Ah    1997        film

Nice Yıllardan Sonra    1997        film
Hüznün Yüzü    1997        TV dizisi
Sakin Kasabanın Kadını    1997        film
Hicran    1999        TV dizisi
Güvercin    1999        film
Aşk Aynı Adreste    2000        film
Kumru    2000        film
Yarın Geç Olmayacak    2000        film
Oyun    2001        film
Ankara Yollarında    2002        film
Öyle Bir Sevda ki    2002        TV dizisi
Mühürlü Güller    2003        TV dizisi
Beni Bekledinse    2004        film
Masum Değiliz    2005        TV dizisi
Evimin Erkeği    2007        TV dizisi
Fikrimin İnce Gülü    2007        TV dizisi
Sürgün Hayatlar    2008        TV dizisi
Kırmızı Işık    2008        TV dizisi
Yıllar Sonra    2011        TV dizisi
Hekimler    2013        TV dizisi
Kalbimdeki Deniz    2016        TV dizisi
Menajerimi Ara    2021        TV dizisi

#Aydan Şener
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