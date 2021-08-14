Aydan Şener kaç yaşında, nereli ve kim?
Ünlü oyuncu Aydan Şener, oyunculuğu ve güzelliği ile 1990'lı yıllara damgasını vurmuştu. Aydan Şener kim? kaç yaşında ve nereli?
Ünlü oyuncu Aydan Şener, oyunculuğu ve güzelliği ile 1990'lı yıllara damgasını vurmuştu. Aydan Şener kim? kaç yaşında ve nereli?
Aydan Şener, 1981 yılında Türkiye güzeli seçildi. Çalıkuşu dizisinde Feride karakterini oynadı ve oyunculuğu ile dikkat çekti. Ardından birçok dizide ve filmde rol aldı.
AYDAN ŞENER KİMDİR?
1963 yılında Kilis'te doğdu. Bir yaşındayken ailesi ile birlikte Bursa'ya yerleşti. Ortaokul ve lise eğitimini Bursa'da Bursa Lisesinde tamamladı. 1981 yılında Türkiye güzeli seçildi. Aynı yıl Miss World güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. Kısa bir süre mankenlik yaptıktan sonra, 1983 yılında "Küçük Ağa" televizyon dizisi ile birlikte oyunculuk yaşamına başladı.
1986 yılında Kenan Kalav ile rol aldığı Çalıkuşu dizisi ile geniş çaplı bir üne kavuştu. Daha sonraki yıllarda tiyatro oyunculuğuna da başladı. 1988 yılında Ecem adında bir kız çocuğu dünyaya getirdi. 1991'de eşi Ayhan Akbin'den ayrıldı.
AYDAN ŞENER'İN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER
Film Yılı Rol Tipi
Bay Alkol'ü Takdimimdir 1981 TV dizisi
Küçük Ağa 1983 TV dizisi
Çalıkuşu 1986 Feride TV dizisi
Utanç Yılları 1987 film
Yeniden Doğmak 1987 TV dizisi
Samanyolu 1987 TV dizisi
Fatih-Harbiye 1990 TV dizisi
Yol Palas Cinayeti 1991 TV dizisi
İki Kız Kardeş 1992 TV dizisi
Hayatın İçinden 1993 TV dizisi
Sevgi Oyunu 1994 TV dizisi
Gül ve Diken 1995 TV dizisi
Gölge Çiçeği 1995 TV dizisi
Zühre 1996 TV dizisi
Ay Işığında Saklıdır 1996 film
Bir Aşkın Bittiği Yer 1996 film
Tutku 1996 TV dizisi
Nefes Alamıyorum 1996 TV dizisi
Yüzleşme 1996 film
Ah Nalan Ah 1997 film
Hüznün Yüzü 1997 TV dizisi
Sakin Kasabanın Kadını 1997 film
Hicran 1999 TV dizisi
Güvercin 1999 film
Aşk Aynı Adreste 2000 film
Kumru 2000 film
Yarın Geç Olmayacak 2000 film
Oyun 2001 film
Ankara Yollarında 2002 film
Öyle Bir Sevda ki 2002 TV dizisi
Mühürlü Güller 2003 TV dizisi
Beni Bekledinse 2004 film
Masum Değiliz 2005 TV dizisi
Evimin Erkeği 2007 TV dizisi
Fikrimin İnce Gülü 2007 TV dizisi
Sürgün Hayatlar 2008 TV dizisi
Kırmızı Işık 2008 TV dizisi
Yıllar Sonra 2011 TV dizisi
Hekimler 2013 TV dizisi
Kalbimdeki Deniz 2016 TV dizisi
Menajerimi Ara 2021 TV dizisi
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