Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? Acun Ilıcalı 5.kez baba mı oluyor?
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi?
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi?
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı ile boşandıktan sonra kendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’nın spor yaparken çekilen görüntülerde karnının şiş olması dikkat çekti. Peki Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? Acun Ilıcalı 5. kez baba mı oluyor?
Şeyma Subaşı ile boşandıktan sonra kendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşayan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın bir kez daha baba olacağı iddia edildi. Önce gizli başlayan ilişkilerini artık göz önünde yaşamaya devam eden çift, sık sık birlikte görüntü veriyor. Ayça Çağla Altunkaya bu defa yalnız görüntülendi. Genç kadının spor yaparken çekilen son görüntülerinde ise karnının şiş olması dikkatlerden kaçmadı. Spor salonunda görüntülenen Altunkaya'nın hamile olduğu öne sürüldü. Peki Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi?
AYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA HAMİLE Mİ?
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ACUN ILICALI'NIN 4 KIZI VAR
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ilk evliliğinden bir Zeynep Yılmaz ile yaptığı evlilikten iki ve Şeyma Subaşı ile olan evliliğinden de bir kızı bulunuyor. Kızları aile arası çok iyi olduğu bilinen ve sık sık da sosyal medya hesabından paylaşım yapan Acun Ilıcalı'nın yeniden baba olacağı öne sürülüyor. Ünlü televizyoncudan bu konuda henüz bir açıklama gelmedi.
Kaynak:ilan365
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