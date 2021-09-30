Atv Dizisi İkimizin Sırrı'nın Güzel Oyuncusu Leyla Feray Kimdir?

LEYLA FERAY KİMDİR?

8 Mayıs 1993 doğumlu Leyla Feray İstanbul'da doğdu.1.73 boyunda olan güzel oyuncu, Koç Üniversitesi Medya ve Güzel Sanatlar Yüksek Okulu mezunudur. Babası Cem Feray ve annesi Lal Dedeoğlu’dur. Anne ve babası boşanmıştır. Lal Dedeoğlu bir dönem Cem Yılmaz ile birlikte olduğu iddia edilmiştir.

LEYLA FERAY OYUNCULUK KARİYERİ NASIL BAŞLADI?

Oyunculuğa 2013 yılında Ben Onu Çok Sevdim dizisinde yardımcı oyuncu rolüyle başlamıştır. Televizyon kariyerine Paşa Gönlüm'de Türkan ve Üç Arkadaş'ta Gül Peri rolüyle devam etti.

Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde canlandırdığı Ayşe Sultan rolüyle dikkatleri üzerine çekti.

2017 yılında Burak Özçivit ve Murat Boz'la birlikte oynadığı Kardeşim Benim 2 rolüyle sinemaya adım attı.

2020 yılında Netflix belgesel dizisi Rise of Empires: Ottoman'da Hüma Hatun olarak kısa bir rol aldı ve TRT1 tarihi drama dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu'da Gevher Hatun olarak rol aldı.

LEYLA FERAY ÖZEL HAYATI

Leyla Feray uzun zamandır kendisi gibi oyuncu olan Serhat Teoman ile beraberdir. İkili magazine gündem olmadan, birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamaya gayret gösteriyorlar.

kaynak:wikipedia