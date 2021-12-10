Aşk Mantık İntikam Yalçın kimdir? Süleyman Atanısev kaç yaşında, nereli?

Aşk Mantık İntikam dizisi tüm heyecanıyla devam ediyor. Aşkın intikamın çokça ele alındığı dizi nefesler tutularak seyrediliyor. Her hafta daha bir heyecanlı geçen dizide neler olacak oyuncuları kim konusu nedir? Aşk Mantık İntikam dizisi saat kaçta ne zaman başlıyor?

SÜLEYMAN ATANISEV - YALÇIN ERTEN

27 Ocak 1969 yılında Bursa'da doğdu. 1979 yılında sınavla girdiği, Bursa Devlet Tiyatrosu Feraizci Mehmet Şakir Bey gençlik kursundan yıllar boyunca tiyatro eğitim aldı. Bu kursta aldığı eğitimin yanı sıra Bursa Devlet Tiyatrosu’nun bazı oyunlarında oyuncu olarak görev aldı. 1990 yılına kadar, özellikle çocuk oyunları olmak üzere, Bursa Devlet Tiyatrosunun birçok oyununda çalıştı. 1990 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı. 1994 yılında mezun oldu ve akabinde aynı bölümden mezun olan on iki arkadaşı ile birlikte Eskişehir Tiyatora Kumpanyası (ETK) yı kurdular. 1997 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün açtığı sınavı kazandı ve stajjer sanatçı olarak, Van Devlet Tiyatrosu'na atandı ve Van Devlet Tiyatrosu'nun kuruluş çalışmalarına katıldı. Birçok oyunda rol aldı. Bazı oyunların yönetmenliğini üstlendi. Bu arada Van da, Van Bölge Tiyatrosu adlı (Van’ın ilk özel tiyatrosu'nun) kuruluşunda da yer aldı. Genel Sanat yönetmenliğini üstlendi. Dersler verdi. 2004 ve 2006 yıllarında, iki kez, Van Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü yaptı. 1998 yılında ilki gerçekleştirilen Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliğinin kurucu üyeliğini yaptı. 2011 yılın da İstanbul Devlet Tiyatrosuna tayin oldu. Oyunculuk hayatına İstanbul Devlet Tiyatrosun da devam etmektedir. Oyuncunun menajerliğini Mandalina Casting'in kurucuları Canda Karikutal ve oyuncu Temmuz Karikutal yapmaktadır.