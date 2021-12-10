Aşk Mantık İntikam Reyhan kimdir? Birgül Ulusoy kimdir? kaç yaşında?

Aşk Mantık İntikam dizisi tüm heyecanıyla devam ediyor. Aşkın intikamın çokça ele alındığı dizi nefesler tutularak seyrediliyor. Her hafta daha bir heyecanlı geçen dizide neler olacak oyuncuları kim konusu nedir? Aşk Mantık İntikam dizisi saat kaçta ne zaman başlıyor?

BİRGÜL ULUSOY - REYHAN KORFALI

Birgül Ulusoy, 14 Mayıs 1972 tarihinde Niğde Ulukışla’da doğmuştur.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunudur. Eğitimin ardından 1993 senesinde televizyon dünyasına merhaba demiştir.

Bugüne kadar Çiçek Taksi, Yalancı Yarim, Çılgın Bediş, Ömre Bedel, Benim İçin Üzülme, Adına Feriha Koydum, O Hayat Benim, Küçük Gelin ve Kırgın Çiçekler gibi birçok projede rol almıştır.

Günümüzde en son Aşk ve Mavi dizisinin ardından, İncir Ağacı isimli dizide rol almış ve Ayfer karakterini canlandırmıştır.

Birgül Ulusoy, bugüne kadar iki kez evlenmiş ve boşanmıştır. Ayaz isminde bir oğlu vardır.