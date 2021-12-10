Aşk Mantık İntikam Menekşe kimdir? Zeynep Konkande kimdir? kaç yaşında?

Aşk Mantık İntikam dizisi tüm heyecanıyla devam ediyor. Aşkın intikamın çokça ele alındığı dizi nefesler tutularak seyrediliyor. Her hafta daha bir heyecanlı geçen dizide neler olacak oyuncuları kim konusu nedir? Aşk Mantık İntikam dizisi saat kaçta ne zaman başlıyor?

ZEYNEP KONKANDE - MENEKŞE ERTEN

Zeynep Kankonde, 3 Mart 1980 tarihinde Eskişehir’de dünyaya gelmiştir. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü mezunudur. Ekol Drama ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde eğitmenlik yapan Zeynep Kankonde, ilk oyunculuk deneyimini 2005 yılında yayınlanan Beşinci Boyut dizisi ile yaşamıştır.

2004 yılında Christian Kankonde ile evlenmiş 2015 yılında boşanan Zeynep Kankonde’nin bu evlilikten Emma isimli bir kızı bulunmaktadır.

Familya, Tutar mı Tutar, Kiraz Mevsimi, Ulan İstanbul, Kayıp, Merhaba Hayat, 2 Yaka Bir İsmail, Güz Gülleri, Dedemin Fişi, Görümce, Bir Baba Hindu Kırık Kalpler, Arif V 2016 ve Yeni gelin gibi yapımlarda rol alan Zeynep Kankonde son olarak Show TV ekranlarında yayınlanan Kuzey Yıldızı: İlk Aşk dizisinde Pembe karakterine hayat vermiştir. Zeynep Kankonde, 1.57 metre boyunda, 55 kilo ve Balık burcudur.