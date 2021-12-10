Aşk Mantık İntikam Ekrem kimdir? Mehmet Korhan Fırat kimdir? kaç yaşında nereli?

Aşk Mantık İntikam dizisi tüm heyecanıyla devam ediyor. Aşkın intikamın çokça ele alındığı dizi nefesler tutularak seyrediliyor. Her hafta daha bir heyecanlı geçen dizide neler olacak oyuncuları kim konusu nedir? Aşk Mantık İntikam dizisi saat kaçta ne zaman başlıyor?

MEHMET KORHAN FIRAT - EKREM ERTEN

26 Ağustos 1988 yılında Erzincan ilinde doğan Mehmet Korhan Fırat eğitimini Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarında tamamladı. İlk oyunculuk deneyimini 2010' da rol aldığı Şefkat Tepe dizisinde Şahin Bulut karakteri ile kazandı. Daha sonra Ekip 1 dizisinde rol aldı ve dizide Ali Babür karakterini canlandırdı. 2017-19 yılları arasında yayımlanan Bizim Hikaye dizisinde Tufan karakterini canlandırdı. Aralık 2019’da TV8’de yayın hayatına başlayan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin ilk sezonunda Celal karakterine hayat verdikten sonra Payitaht Abdülhamid dizisine Tatavlalı karakteriyle dahil olmuştur ve senaryo gereği 132. Bölümde ölerek diziye veda etmiştir. Son olarak Mavera'da Şahsuvar karakterine hayat vermiştir.