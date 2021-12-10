Aşk Mantık İntikam Çınar kimdir? kaç yaşında nereli?

Aşk Mantık İntikam dizisi tüm heyecanıyla devam ediyor. Aşkın intikamın çokça ele alındığı dizi nefesler tutularak seyrediliyor. Her hafta daha bir heyecanlı geçen dizide neler olacak oyuncuları kim konusu nedir? Aşk Mantık İntikam dizisi saat kaçta ne zaman başlıyor?

BURAK YÖRÜK - ÇINAR YILMAZ

Burak Yörük, 26 Mayıs 1995'te İstanbul'da doğdu. 4N1K İlk Aşk adlı dizide oynadığı karakter sayesinde ün kazandı.