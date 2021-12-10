Aşk Mantık İntikam Ceren Koç kimdir? kaç yaşında, nereli?

Aşk Mantık İntikam dizisi tüm heyecanıyla devam ediyor. Aşkın intikamın çokça ele alındığı dizi nefesler tutularak seyrediliyor. Her hafta daha bir heyecanlı geçen dizide neler olacak oyuncuları kim konusu nedir? Aşk Mantık İntikam dizisi saat kaçta ne zaman başlıyor?

CEREN KOÇ

Tiyatro, reklam ve dizi oyuncusu. 1993, İstanbul doğumlu. Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümünü bitirdikten sonra Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde oyunculuk eğitimi aldı. Fırtına, Çukur ve Phakama London tiyatro oyunlarında oynadı.

Ceren Koç, tiyatro çalışmaları yanı sıra 2012 yılından itibaren Muhteşem Yüzyıl, Bizim Okul, Güllerin Savaşı, tek Yürek gibi dizilerde rol almış, Güllerin Savaşında rol aldığı Mine dizisi ile tanınmıştır. Ayrıca televizyon ekranlarında yayınlanan Fuse Tea içecek markasının reklam yüzü olmuştur.

2017 yılında Ver Elini Aşk, 2020’de Bay Yanlış, 2021’de Aşk Mantık İntikam dizisi oyuncu kadrosuna dahil oldu. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları:

Elektra'ya Yas Yaraşır / Oyuncu – 2018