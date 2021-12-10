Aşk Mantık İntikam Çağla kimdir? Melisa Döngel kimdir? kaç yaşında, nereli?

Aşk Mantık İntikam dizisi tüm heyecanıyla devam ediyor. Aşkın intikamın çokça ele alındığı dizi nefesler tutularak seyrediliyor. Her hafta daha bir heyecanlı geçen dizide neler olacak oyuncuları kim konusu nedir? Aşk Mantık İntikam dizisi saat kaçta ne zaman başlıyor?

MELİSA DÖNGEL - ÇAĞLA YILMAZ

18 Eylül 1999 yılında İstanbul’da doğdu. Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi’nde Temel Oyunculuk Eğitimi aldıktan sonra Hilal Saral ile 'Kamera Önü Oyunculuk Eğitimi'ne katıldı.

2017 yılında ilk projesi olan “Elif” dizisinde Süreyya karakterini canlandırdı.2018 yılında “Bizim Hikâye” dizisinde Deniz karakterine de hayat veren genç oyuncu en son 2019 yılında proje “Aşk Ağlatır” dizisinde yer aldı.