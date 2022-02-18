Arka Sokaklar Zeliş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Arka Sokaklar dizisi her hafta Cuma akşamları devam ediyor. Peki dizi oyuncularından Zeliş kimdi? Kaç yaşında? Nereli?

YÜSRA GEYİK KİMDİR? ZELİŞ KİMDİR?

1990 yılında Samsun'da dünyaya gelen, Eğitimini Sanat Tasarım Fakültesi Grafik Bölümü'nde tamamlamıştır. İlkokuldayken tiyatroya ilgi duydu ve bu alanda kendisini geliştirdi.

Daha önceden ekranlara Hayat Bilgisi ve Yabancı Damat dizisiyle karşımıza çıkan genç oyuncu, Yüsra Geyik, Hüsnü Çoban karakterinin kızı Zeliha (Zeliş) Çoban'ı oynuyor. 2 senedir Arka Sokaklar’ın kadrosunda yer alan Yüsra Geyik,diziye başladığında ise 16 yaşındaydı.

Ayrıca 2005 yılında Yumurcak Tv'de sunuculukta yapmıştır.

Yüsra Geyik,günümüzde Camdaki Kız dizisine Melisa karakteri ile dahil oldu.Dizide Muzaffer (Muzo)karakterinin sevgilisini canlandıracak.