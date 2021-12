Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izle

Arka Sokaklar dizisi yıllardır devam ediyor. Herkes tarafından beğenilerek seyredilen dizide son bölümde neler oldu? Mesut Komiser neden tutuklandı? Mesut Komiser'in suçu mu var? Mesut Komiser ne zaman serbest kalacak? Arka Sokaklar dizisinin Aslı Komiseri kimdir? Kaç yaşındadır evli mi? Nereli mesleği ne? Daha önce oynadığı diziler hangileridir?

Arka Sokaklar

Yüzyıllara meydan okuyan, büyülü, kocaman bir şehir ; İstanbul. Ve bu şehrin her sokağını, herkes için daha güzel, daha ‘yaşanır’ bir yer yapmak uğruna her türlü kötülüğe ve sıkıntıya meydan okuyan yürekli polislerimi.İstanbul Polis Teşkilatı Asayiş Şube’de görev yapan ‘sivil’ bir ekip, minibüsleriyle bu metropolün sokaklarını arşınlamakta ve karşılarına çıkan her türlü kanunsuzlukla savaşmaktadırlar.

Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikayelere; meslek yıllarının tecrübesi ve ‘babalığıyla’ yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren Rıza Baba olur. Rıza Baba; ekibe, hem mesleğe hem de hayata dair pek çok şeyi öğretecek, unutulanları hatırlatacaktır.

Kısacası, polislerimizin ve ailelerinin hayatları ile İstanbul sokaklarının serüveni iç içe geçecek, kahramanlarımız; sevinçte, kederde, aşkta ve yalnızlıkta her zaman birbirlerinin yanında olacaklar. İçlerinden biri tökezlediğinde hep birlikte ona destek olup ayağa kaldıracaklar.

Yapımcı : Erler Film / Türker İnanoğlu

Yönetmen: Orhan Oğuz

Genel Koordinatör: Yılmaz Ekmekçi

Senaryo Danışmanı: Ahmet Yurdakul

Senaryo: Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul

Oyuncular:

Zafer Ergin (Rıza Baba),

Şevket Çoruh (Mesut),

Özgür Ozan (Hüsnü),

İlker İnanoğlu (Engin),

Oya Okar (Selin),

Alp Korkmaz (Ali),

Ozan Çobanoğlu (Hakan),

Merve Oflaz (Bahar),

Nazlı Tosunoğlu (Nazike),

Yiğitcan Ergin (Cemal),

Ela Yörüklü (Ezgi),

Hülya Kalebayır Çelik (Ayla),

Tunç Oğuz (Arda),

Yüsra Geyik (Zeliha),

Onur Bay (Tekin),

Kerimhan Duman (Tunç),

Ecem öz (Şule),

Elvan Dişli (Pınar),

Efe Günay (Haydarberk),

Ada Baykan (Zeyno Bebek),