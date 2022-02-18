Arka Sokaklar Volkan kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Arka Sokaklar dizisi nefes kesen bölümleriyle her Cuma akşamı devam ediyor. Dizi oyuncuları da yakından takip ediliyor. Peki dizi oyuncularından polis Volkan kimdir?
Arka Sokaklar dizisi nefes kesen bölümleriyle her Cuma akşamı devam ediyor. Dizi oyuncuları da yakından takip ediliyor. Peki dizi oyuncularından polis Volkan kimdir?
BOHAÇ AKSOY KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?
Boğaç Aksoy, 1989 yılında İstanbul'da doğmuştur. Akademi 35 Buçuk'ta oyunculuk eğitimi alan Boğaç Aksoy, Best Model of Turkey yarışmasına katılmış ve üçüncü seçilmiştir. Çılgın Dersane sinema filmi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan genç oyuncu; Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil olmuştur ve Volkan karakterini canlandırmaktadır.
Arka Sokaklar dizisinde 'Volkan komiseri' canlandıran Boğaç Aksoy, 9 aydır birlikte olduğu hukuk danışmanı sevgilisi Tutku Çolak ile 2018 Mart ayında nişanlandı.
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|24
|44
|5. Çorum FK
|24
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|43
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|41
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|35
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|23
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|24
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|24
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|8
|Takımlar
|O
|P
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|25
|60
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|24
|48
|3. Adana Demirspor
|25
|41
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|24
|40
|5. Alanyaspor
|25
|40
|6. Fenerbahçe
|25
|40
|7. Hatayspor
|25
|39
|8. Beşiktaş
|25
|38
|9. Gaziantep FK
|24
|35
|10. Kayserispor
|25
|35
|11. Sivasspor
|25
|34
|12. Karagümrük
|25
|33
|13. Galatasaray
|25
|29
|14. Kasımpaşa
|25
|28
|15. Antalyaspor
|25
|28
|16. Göztepe
|25
|27
|17. Giresunspor
|25
|26
|18. Rizespor
|25
|23
|19. Altay
|25
|22
|20. Ö.K Yeni Malatya
|24
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|24
|49
|2. Ümraniye
|24
|49
|3. Erzurumspor
|24
|43
|4. Eyüpspor
|23
|41
|5. Bandırmaspor
|24
|40
|6. İstanbulspor
|23
|39
|7. Samsunspor
|23
|36
|8. Adanaspor
|24
|33
|9. Boluspor
|22
|31
|10. Keçiörengücü
|24
|31
|11. Tuzlaspor
|22
|30
|12. Manisa Futbol Kulübü
|24
|30
|13. Gençlerbirliği
|24
|30
|14. Menemen Belediyespor
|24
|28
|15. Kocaelispor
|23
|27
|16. Bursaspor
|23
|24
|17. Denizlispor
|24
|24
|18. Altınordu
|24
|22
|19. Balıkesirspor
|23
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|25
|63
|2. Liverpool
|24
|54
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|25
|43
|5. West Ham United
|25
|41
|6. Arsenal
|22
|39
|7. Wolverhampton Wanderers
|23
|37
|8. Tottenham
|22
|36
|9. Brighton
|24
|33
|10. Southampton
|24
|29
|11. Leicester City
|22
|27
|12. Aston Villa
|23
|27
|13. Crystal Palace
|24
|26
|14. Brentford
|25
|24
|15. Leeds United
|23
|23
|16. Everton
|22
|22
|17. Newcastle
|23
|21
|18. Norwich City
|24
|17
|19. Watford
|23
|15
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|21
|14