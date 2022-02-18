Arka Sokaklar Tekin kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Heyecan verici dizi her Cuma akşamı izleyicileriyle buluşuyor. Peki dizi oyuncularından Tekin kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

TANER KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

1996 İstanbul doğumlu genç oyuncu Onur Bay,üniversite eğitimini İstanbul Kültür Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünde tamamladı.

İlk kez ekranlarda 2005 yılında Köpek adlı dizide rol aldı.

2006 yılında Arka Sokaklar dizisi ile oyunculuğa adım attı ve 15. sezon boyunca hayat verdiği Tekin Çoban karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.2010 yılında Çakallarla Dans sinema filminin oyuncu kadrosunda yer aldı.

Yakışıklı oyuncu,günümüzde Fox TV’nin sevilen dizisi Son Yaz ile ekranlara gelecek. Onur Bay, Alperen Duymaz’ın canlandırdığı Akgün Gökalp Taşkın’ın karşına zorlu bir karakter olarak çıkacak.