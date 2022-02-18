Arka Sokaklar Şükran kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Arka Sokaklar dizisi nefes kesen bölümleriyle her Cuma seyircileriyle buluşuyor. Peki dizi oyuncularından Şükran kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Arka Sokaklar dizisi nefes kesen bölümleriyle her Cuma seyircileriyle buluşuyor. Peki dizi oyuncularından Şükran kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
TUĞBA DAŞTAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?
Tuğba Daştan ilk defa kamera karşısına TRT nin, Son Çıkış’ isimli dizisinde dizi hayatına merhaba demiştir. Dizi rolü gereği İyi kalpli, güzel insan, Meral Bağcı” karakterini canlandırmıştır.
Tuğba Daştan Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil oldu. Dizide Şükran karakterine can vermektedir.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|24
|52
|2. 1461 Trabzon FK
|24
|52
|3. Sivas Belediyespor
|24
|45
|4. Bodrumspor
|24
|44
|5. Çorum FK
|24
|43
|6. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|24
|43
|7. Silahtaroğlu Vanspor FK
|24
|42
|8. Somaspor
|24
|41
|9. Afjet Afyonspor
|24
|38
|10. Ankaraspor
|24
|35
|11. İnegölspor
|24
|31
|12. Serik Belediyespor
|24
|30
|13. Etimesgut Belediyespor
|24
|29
|14. Diyarbekirspor
|24
|28
|15. Adıyaman FK
|24
|28
|16. Sarıyer
|24
|23
|17. Turgutluspor
|24
|23
|18. Ergene Velimeşespor
|24
|18
|19. Kahramanmaraşspor
|24
|13
|20. Niğde Anadolu FK
|24
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|25
|60
|2. Konyaspor
|24
|48
|3. Adana Demirspor
|25
|41
|4. Başakşehir
|24
|40
|5. Alanyaspor
|25
|40
|6. Fenerbahçe
|25
|40
|7. Hatayspor
|25
|39
|8. Beşiktaş
|25
|38
|9. Gaziantep FK
|24
|35
|10. Kayserispor
|25
|35
|11. Sivasspor
|25
|34
|12. Karagümrük
|25
|33
|13. Galatasaray
|25
|29
|14. Kasımpaşa
|25
|28
|15. Antalyaspor
|25
|28
|16. Göztepe
|25
|27
|17. Giresunspor
|25
|26
|18. Rizespor
|25
|23
|19. Altay
|25
|22
|20. Ö.K Yeni Malatya
|24
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|24
|49
|2. Ümraniye
|24
|49
|3. Erzurumspor
|24
|43
|4. Eyüpspor
|23
|41
|5. Bandırmaspor
|24
|40
|6. İstanbulspor
|23
|39
|7. Samsunspor
|23
|36
|8. Adanaspor
|24
|33
|9. Boluspor
|22
|31
|10. Keçiörengücü
|24
|31
|11. Tuzlaspor
|22
|30
|12. Manisa Futbol Kulübü
|24
|30
|13. Gençlerbirliği
|24
|30
|14. Menemen Belediyespor
|24
|28
|15. Kocaelispor
|23
|27
|16. Bursaspor
|23
|24
|17. Denizlispor
|24
|24
|18. Altınordu
|24
|22
|19. Balıkesirspor
|23
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|25
|63
|2. Liverpool
|24
|54
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|25
|43
|5. West Ham United
|25
|41
|6. Arsenal
|22
|39
|7. Wolverhampton Wanderers
|23
|37
|8. Tottenham
|22
|36
|9. Brighton
|24
|33
|10. Southampton
|24
|29
|11. Leicester City
|22
|27
|12. Aston Villa
|23
|27
|13. Crystal Palace
|24
|26
|14. Brentford
|25
|24
|15. Leeds United
|23
|23
|16. Everton
|22
|22
|17. Newcastle
|23
|21
|18. Norwich City
|24
|17
|19. Watford
|23
|15
|20. Burnley
|21
|14