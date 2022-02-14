Arka Sokaklar Rıza baba kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Arka Sokaklar dizisi nefes kesen bölümleriyle her Cuma akşamı ekranlarda izleyicileriyle buluşuyor. Dizi oyuncularından Rıza babanın kim olduğu merakla araştırılıyor. Peki Rıza Soylu kimdir? Kaç yaşında?

ZAFER ERGİN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Oyunculuk alanında kendisini geliştirmek isteyen Ergin, Ankara Deneme Sahnesi'nde kendisini yetiştirmiş ve 1961 yılında Devlet Tiyatroları topluluğuna katılmayı başarmıştır.

1983 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan, İstanbul Devlet Tiyatrosu'na geçiş yapan usta oyuncu, 5 yıl boyunca burada sahne almıştır.