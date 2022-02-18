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Arka Sokaklar Oktay kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Arka Sokaklar dizisi heyecan verici bölümleriyle devam ediyor. Peki dizi oyuncularından Oktay kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Kim Kimdir? 18.02.2022, 17:12
Arka Sokaklar Oktay kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Arka Sokaklar dizisi heyecan verici bölümleriyle devam ediyor. Peki dizi oyuncularından Oktay kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

OKTAY KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

1977 Gaziantep doğumlu Sinan Tuzcu, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Ana Sanat Dalından 2004 yılında mezun oldu. Daha sonra Londra'ya gitti ve Arcola Theatre bünyesinde bir sene sahne amirliği, elektrikçilik, ışıkçı vb. işlerde çalıştı. Konsevatuar öncesi Ankara Devlet Tiyatrosu’nda yardımcı oyuncu olarak sahneye çıktı. Aynı zamanda Ankara Sanat Atölyesi'nde 5 sene profesyonel olarak çalıştı.

 2006 yılında televizyonda yayınlanan Ihlamurlar Altında adlı dizi ile tanınmaya başladı.Yine 2006 yılında Engin Cezzar- Gülriz Sururi Tiyatrosunda Ayşe Opereti adlı oyunda oynadı.

Sinan Tuzcu, 2007 yılında Türk ABD ortak yapımı 3 bölümlük, The Treasure Of Ugarit, yani Ugarit Hazinesi adlı dizide Mustapha rolünü canlandırmıştır.

31 Mart - 15 Nisan 2007 tarihleri arasında düzenlenen 26. Uluslararası İstanbul Film Festivali'nin açılış töreni sunuculuğunu eşi Dolunay Soysert ile yapmıştır.

2008 yılında Bosch'un reklam filminde eşi Dolunay Soysert ile birlikte oynadı.

Atv ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinde Mustafa Kaleli rolünü canlandıran oyuncu şimdilerde Çukur adlı dizide Deli Bekir karakterine hayat vericek.

Sinan Tuzcu,2006 tarihinde oyuncu Dolunay Soysert ile evlendi. 2016 yılında boşandılar.

 1,5 yıldır beraber olduğu Beyza Kapu ile Haziran 2021'de dünya evine giren Sinan Tuzcu,şimdilerde Alparslan dizisinde,Dukas karakterine hayat verecek.

Rol Aldığı Projeler;

2018 – Sen Anlat Karadeniz (Mustafa Kaleli) (TV Dizisi)
2017 – 7YÜZ (TV Dizisi)
2016 – Babam ve Ailesi (Tamer) (TV Dizisi)
2016 – 2017 – Arka Sokaklar (11. ve 12. Sezon) (Oktay) (TV Dizisi)
2015 – Saruhan (Yençeri Ağası Arif) (TV Filmi)
2014 – Tanıklar (TV Dizisi)
2014 – Aşk Ekmek Hayaller (Ferit) (TV Dizisi)
2013 – Yarım Kalan Mucize (Şefik) (Sinema Filmi)
2013 – Görüş Günü Kadınları (Mehmet) (TV Dizisi)
2012 – Babalar Ve Evlatlar (Yılmaz) (TV Dizisi)
2011 – Mor Menekşeler (Dedo) (TV Dizisi)
2011 – Aşk ve Ceza 2. Sezon (Hakan) (TV Dizisi)
2010 – Veda (Atatürk (25-45 yaş) – Ali Rıza Efendi) (Sinema Filmi)
2009 – Orada (Mazhar Gümüş) (Sinema Filmi)
2009 – Nefes (Göksenin) (TV Dizisi)
2009 – Avatar (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)
2009 – Altın Kızlar (Yusuf) (TV Dizisi)
2008 – 2009 – Yol Arkadaşım (Sertaç Aydeniz) (TV Dizisi)
2008 – The Treasure of Ugart (Mustapha) (TV Dizisi)
2008 – Mevlana Aşkı Dansı (Mevlana Celaleddin-i Rumi) (Sinema Filmi)
2008 – Jack Hunter and the Quest for … (Mustafa) (TV Dizisi)
2008 – Adanalı (1. Sezon) (Soyguncu) (TV Dizisi)
2007 – Çemberin Dışında (Cesur Akıncı) (TV Dizisi)
2007 – Pazar – Bir Ticaret Masalı (Telefon İşçisi) (Sinema Filmi)
2007 – Mavi Gözlü Dev (Yusuf) (Sinema Filmi)
2007 – 2008 – Elveda Rumeli (Kadı Efendi) (TV Dizisi)
2006 – Kabuslar Evi: Sen Beklerken (Ziya-Kaan) (TV Dizisi)
2005 – The Net 2.0 (Sahte Polis) (Sinema Filmi)
2005 – Ihlamurlar Altında (Ömer Tekiner) (TV Dizisi)
2003 – İnşaat (Cemal) (Sinema Filmi)

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