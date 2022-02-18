Arka Sokaklar Nazike teyze kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Arka Sokaklar dizisi tüm heyecanıyla devam ediyor. Peki dizi oyuncularından Nazike teyze kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Nazlı Tosunoğlu, 1964 yılında İstanbul'da doğmuştur. Tiyatrokare ve BKM gibi tiyatro topluluklarında çalışmıştır. 1995 yılından bu yana ekranlarda olan Nazlı Tosunoğlu, Aşk Yeniden, İşler Güçler, Çakıl Taşları, Aşk Oyunu, Yabancı Damat gibi birçok projede rol almıştır. Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin kadrosunda yer alan Nazlı Tosunoğlu dizide Nazike karakterini canlandırmaktadır.

Nazlı Tosunoğlu, 25 Ocak'ta gösterime girecek olan, Aslı Gibidir isimli sinema filminde rol aldı.

Bugüne kadar Oğlum Adam Olacak, Komşu Komşu, İkinci Bahar, Dış Kapının Mandalları, Duruşma, Kısa Devre, İki Oda Bir Sinan, Hadi Uç Bakalım, Yabancı Damat, Zor Adam, Aşk Oyunu, Tatlı Bela Fadime, Talih Kuşu, Düğün Dernek, İşler Güçler, Sağ Salim 2, Arka Sokaklar, Aşk Yeniden, İkinci Bahar, İçimdeki Ses ve Canavar Gibi gibi bir çok projede rol almıştır.