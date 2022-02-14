Arka Sokaklar Mesut komiser kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Arka Sokaklar dizisi nefes kesen bölümleriyle her Cuma akşamı ekranlarda sevenleriyle buluşuyor. Dizi oyuncuları merak ediliyor. Peki dizinin başarılı komiseri Mesut kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

ŞEVKET ÇORUH KİMDİR?

30 Haziran 1973 yılında İstanbul'da doğan Şevket Çoruh, aslen Artvinlidir. Ailesi 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda Ardanuç'un Anaçlı köyünden İstanbul'a göç etmiş ve 1973 yılında istimlak edilerek bugün Ömerli Barajı suları altında kalmış olan Muratlı köyüne yerleşmiştir.

Mesut Güneri

Özel ekibin komiserlerinden. 90’lı yıllarda doğuda Özel Harekat’ta görev almış. Bu görevden kalma travmalarla dönmüş İstanbul’a. Oğlu Tunç’u neredeyse tek başına büyütmüş-büyütmekte. İşinde de özel hayatında da sert-sivri. Ama aile içinde, yani ekipte, sevilen sayılan bir ‘ağabey’.