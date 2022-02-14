Arka Sokaklar Hüsnü komiser kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Arka Sokaklar dizisi heyecanlı bölümleriyle reytinglerde yerini almayı başarıyor. Dizi oyuncuları merak ediliyor. Peki dizi oyuncularından Hüsnü kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Arka Sokaklar dizisi heyecanlı bölümleriyle reytinglerde yerini almayı başarıyor. Dizi oyuncuları merak ediliyor. Peki dizi oyuncularından Hüsnü kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
ÖZGÜR OZAN KİMDİR?
1966 doğumlu olan Özgür Ozan, 2021 yılı itibarıyla 55 yaşındadır. 2005 yılında uygulayıcı yapımcı Neslihan Uğur ile evlendi. Çiftin, 'Derin Deniz' (d.2006) ve 'Ali Demir' (d.2016) adlarında iki çocuğu bulunuyor. Özgür Ozan 1.80 metre boyunda, 78 kilo ve terazi burcudur.
Hüsnü Çoban
Ekibin başkomiseri ve Rıza Baba’yla birlikte en eskisi. Ekibin gülümseyen-gülümseten yüzü. Başına gelen türlü aksiliklerden yılmayan, insani sıcaklığını asla kaybetmeyen bir ‘yurdum insanı’.
Ah be Suat!
Hüsnü delirdi!
Mangal partisi gümledi!
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|24
|52
|2. 1461 Trabzon FK
|24
|52
|3. Sivas Belediyespor
|24
|45
|4. Bodrumspor
|24
|44
|5. Çorum FK
|24
|43
|6. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|24
|43
|7. Silahtaroğlu Vanspor FK
|24
|42
|8. Somaspor
|24
|41
|9. Afjet Afyonspor
|24
|38
|10. Ankaraspor
|24
|35
|11. İnegölspor
|24
|31
|12. Serik Belediyespor
|24
|30
|13. Etimesgut Belediyespor
|24
|29
|14. Diyarbekirspor
|24
|28
|15. Adıyaman FK
|23
|25
|16. Sarıyer
|24
|23
|17. Turgutluspor
|24
|23
|18. Ergene Velimeşespor
|24
|18
|19. Kahramanmaraşspor
|24
|13
|20. Niğde Anadolu FK
|23
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|25
|60
|2. Konyaspor
|24
|48
|3. Adana Demirspor
|24
|40
|4. Başakşehir
|24
|40
|5. Alanyaspor
|25
|40
|6. Fenerbahçe
|25
|40
|7. Beşiktaş
|24
|37
|8. Hatayspor
|24
|36
|9. Gaziantep FK
|24
|35
|10. Kayserispor
|25
|35
|11. Sivasspor
|25
|34
|12. Karagümrük
|25
|33
|13. Galatasaray
|25
|29
|14. Kasımpaşa
|25
|28
|15. Antalyaspor
|25
|28
|16. Göztepe
|24
|27
|17. Giresunspor
|25
|26
|18. Rizespor
|25
|23
|19. Altay
|25
|22
|20. Ö.K Yeni Malatya
|24
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|23
|48
|2. Ümraniye
|23
|46
|3. Erzurumspor
|23
|42
|4. Eyüpspor
|22
|40
|5. Bandırmaspor
|23
|39
|6. İstanbulspor
|22
|39
|7. Samsunspor
|22
|35
|8. Adanaspor
|23
|33
|9. Manisa Futbol Kulübü
|23
|29
|10. Gençlerbirliği
|23
|29
|11. Boluspor
|21
|28
|12. Keçiörengücü
|23
|28
|13. Tuzlaspor
|21
|27
|14. Kocaelispor
|23
|27
|15. Menemen Belediyespor
|23
|27
|16. Bursaspor
|22
|24
|17. Altınordu
|23
|22
|18. Denizlispor
|23
|21
|19. Balıkesirspor
|22
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|25
|63
|2. Liverpool
|24
|54
|3. Chelsea
|24
|47
|4. West Ham United
|25
|41
|5. M. United
|24
|40
|6. Arsenal
|22
|39
|7. Wolverhampton Wanderers
|23
|37
|8. Tottenham
|22
|36
|9. Brighton
|23
|33
|10. Southampton
|24
|29
|11. Leicester City
|22
|27
|12. Aston Villa
|23
|27
|13. Crystal Palace
|24
|26
|14. Brentford
|25
|24
|15. Leeds United
|23
|23
|16. Everton
|22
|22
|17. Newcastle
|23
|21
|18. Norwich City
|24
|17
|19. Watford
|23
|15
|20. Burnley
|21
|14