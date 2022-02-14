Arka Sokaklar Hüsnü komiser kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Arka Sokaklar dizisi heyecanlı bölümleriyle reytinglerde yerini almayı başarıyor. Dizi oyuncuları merak ediliyor. Peki dizi oyuncularından Hüsnü kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

ÖZGÜR OZAN KİMDİR?

1966 doğumlu olan Özgür Ozan, 2021 yılı itibarıyla 55 yaşındadır. 2005 yılında uygulayıcı yapımcı Neslihan Uğur ile evlendi. Çiftin, 'Derin Deniz' (d.2006) ve 'Ali Demir' (d.2016) adlarında iki çocuğu bulunuyor. Özgür Ozan 1.80 metre boyunda, 78 kilo ve terazi burcudur.

Hüsnü Çoban

Ekibin başkomiseri ve Rıza Baba’yla birlikte en eskisi. Ekibin gülümseyen-gülümseten yüzü. Başına gelen türlü aksiliklerden yılmayan, insani sıcaklığını asla kaybetmeyen bir ‘yurdum insanı’.

Ah be Suat!

Hüsnü delirdi!

Mangal partisi gümledi!