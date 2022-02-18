Arka Sokaklar Haydar Berk kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Arka Sokaklar dizisi nefes kesen bölümleriyle her Cuma devam ediyor. Peki dizi oyuncularından Haydar Berk kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

HAYDAR BERK KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

2005 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Mustafa Efe Günay henüz 1 yaşında iken oyuncu kadrosuna dahil edilmiştir.Türkiye’nin en uzun soluklu dizilerinden olan ve Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar’ın Haydar Berk karakterini canlandıran çocuk oyuncu Mustafa Efe Günay diziye 2006 yılında dahil olmuştur. Dizide Hüsnü’nün oğlu Haydar Berk Çoban olarak kamera karşısında yer almaktadır.