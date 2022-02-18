Arka Sokaklar Hande kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Arka Sokaklar dizisi Cuma günleri ekranlarda seyircileriyle buluşuyor. Dizi oyuncularından Hande'nin kim olduğu merak ediliyor. Peki Hande kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Hanfde Kimdir? Başak Atıcı Kimdir?

19 Nisan 1994 İstanbul doğumlu olup Oyuncu olarak tanınmaktadır.