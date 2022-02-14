Arka Sokaklar Hakan kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Arka Sokaklar dizisi tüm heyecanıyla devam ediyor. Dizi oyuncuları merak ediliyor. Peki oyunculardan Hakan kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Ozan Umut Çobanoğlu Kimdir?

Ozan Çobanoğlu (d. 6 Şubat 1980, Arpaçay, Kars) Türk oyuncu. Aşık Murat Çobanoğlu'nun oğludur.Samanyolu TV de Tek Türkiye dizisinde başrol oyuncu olarak görev aldı.

Halen Kanal D tarafından yayınlanan Arka Sokaklar adlı dizisinde Hakan Çınar adlı rolünü oynamaktadır.