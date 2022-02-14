Arka Sokaklar Ezgi kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İnstagram hesabı nedir?

Arka Sokaklar dizisi her Cuma tüm heyecanıyla devam ediyor. Dizi oyuncuları merak ediliyor. Peki oyunculardan Ezgi Vural aslen kimdir?

Genç görüntüsüyle kızına taş çıkartan anne Yörüklü sosyal medyayı salladı. Ela Yörüklü, 1998 yılında Bursa'da dünyaya gelmiştir. Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde öğrenimine devam eden Ela Yörüklü, aynı zamanda Akademi 35 Buçuk'ta Altan Gördüm'den oyunculuk eğitimi almıştır.