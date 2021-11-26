Ekranların uzun yıllardır seyredilen dizisi her hafta ilk günkü heyecanla devam ediyor peki bu hafta neler oldu? Bu hafta neler olacak? Yakışıklı Emre Komiser kimdir? Emre Komiser ne zamandan beridir dizide oynuyor? Emre Komiser hangi görevlerde yer alıyor? Kanal D'nin sevilen yapımları arasında yer alan Arka Sokaklar dizisinin yeni sezonu geçen Cuma akşamı başladı. Yeni sezonunda yeni isimlerin dahil olduğu Arka Sokaklar'ın yeni bölümü bu akşam yayınlanıyor. O isimlerden biri de 'komiser yardımcısı Emre' rolündeki Oğuz Peçe oldu. Peki, Arka Sokaklar Emre Komiser kimdir? Oğuz Peçe kim, nereli, kaç yaşında?

Arka Sokaklar Emre Komiser kimdir? Oğuz Peçe kim, nereli, kaç yaşında

Ünlü oyuncu Oğuz Peçe, "komiser yardımcısı Emre" karakteriyle Arka Sokaklar dizisine dahil oldu.

OĞUZ PEÇE KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Oğuz Peçe, 22 Nisan 1991 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Yeni nesil genç oyuncuların arasında yer almaktadır. Çocukluğundan beri oyuncu olmak isteyen Oğuz Peçe, oyunculuk eğitimi alıp kendini bu yönde geliştirmiştir.

İlk oyunculuk kariyerine sinema filmi olan Çılgın Dersane'dir. İzlenme rekorları kıran ve 3 film şeklinde izleyici ile buluşan Çılgın Dersane, sinemada en çok izlenen ve beğenilen filmler arasında yer almıştır. 3 ayrı seri film olarak gösterime girdikten sonra TV ekranlarında ”Çılgın Dersane Üniversitede” ismiyle dizi olarak izleyicilerle buluşmuştur.

Bu dizinin jönü Oğuz Peçe, dizinin favori isimlerinden birisi olmuştur. Dizide, Jobs Ahmet karakterini canlandırmıştır. Televizyon camiasında çok yeni olmasına rağmen, kısa sürede kendini göstererek tüm dikkatleri üzerine toplamayı başarmıştır.

Şimdilerde ise Arka Sokaklar dizisine dahil olarak adından söz ettiriyor.

Arka Sokaklar 599. Bölümde Aslı, tuzak kurulup gözaltına alınan Emre'ye destek oluyor!

Uyuşturucu baronu Kerim, ekibi yolundan çekmek için kötü planlarını harekete geçirir. Hedef olarak Emre seçilir ve narkotik şube polislerinden birisi ile arabasına uyuşturucu yerleştirilir. Bu yüzden gözaltına alınan Emre'ye en büyük destek Aslı'dan gelir. Onu nezarethanede ziyaret eder.

Arka Sokaklar aksiyon dolu bölümleriyle cuma akşamları saat 20.00'da Kanal D'de!

kaynak:türkgün