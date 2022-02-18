Arka Sokaklar Eda kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Ekranların sevilerek seyredilen dizisi her Cuma nefes kesen bölümleriyle izleyicileriyle buluşuyor. Peki izinin başarılı polisi Eda kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

BESTE SEYHAN ŞAMCI KİMDİR?

Ünlü oyuncu Beste Seyhan Şamcı 1995 tarihinde doğmuştur.

27 yaşında olan Beste Seyhan Şamcı Oğlak burcudur. Beste Seyhan Şamcı oyuncu olarak tanınmaktadır. Beste Seyhan Şamcı 168 cm boyunda ve 53 kilodur. Haliç Üniversitesi Tiyatro bölümünden mezun olmuştur.

Arka Sokaklar dizisinde Eda rolüyle ekranlarımıza konuk olan Beste Seyhan Şamcı başarılı bir oyunculuk sergilemektedir.