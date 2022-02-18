Arka Sokaklar Bahar kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Arka Sokaklar dizisi nefes kesen bölümleriyle her Cuma izleyicileriyle buluşuyor. Peki dizinin başarılı oyunculu Bahar kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

MERVE OFLAZ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

1988 İstanbul doğumlu oyuncu Merve Oflaz,katıldığı Survivor Türkiye yarışmasını kazandıktan sonra Türkiye çapında şöhrete kavuştu.

2011 yılında Show TV'de yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinde Ayşe Hatun rolünü canlandıran Merve Oflaz,daha sonra Kalbim 4 Mevsim isimli dizide başrol oyuncularından Aslı karakterini canlandırmıştır. 2012'de ise cumartesi akşamları Survivor ana yarışması öncesi çocuklar için yapılan yarışmanın sunuculuğunu yapmıştır.

2 sene boyunca Molped reklam kampanyasının yüzü olmuştur. Laçin Ceylan'dan drama eğitimini almış Gökhan Telkenar'dan diksiyon eğitimini tamamlamıştır. Eric Morrisin atölyesine katılarak çalışma imkânı bulmuştur. Not Defteri adlı gençlik dizisinde İclal Hoca karakterini canlandırmıştır. Craft Atölyede koçluk yardımı almıştır. Star TV'de Güzel Köylü isimli diziye Oya karakteriyle konuk olmuştur.

Merve Oflaz 2015'te yayına başlayan Survivor All-Star'da tekrar Survivor deneyimi yaşamıştır 7.haftada Survivor heyecanına veda etmiştir. Yarışma sonrası Atv'de yayınlanan Eve Dönüş isimli dizide başrollerden biri olan İpek karakterine hayat vermiştir. Atv ekranlarında yayınlanan Rengarenk adlı dizide Selin Şekerci ve Kaan Taşaner'le başrolü paylaşmıştır. Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar adlı dizide 2017 yılından beri Bahar Komiseri canlandırmaktadır.