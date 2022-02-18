Arka Sokaklar Ayla kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Arka Sokaklar dizisi her Cuma akşamları ekranlarda seyircileriyle buluşuyor. Peki dizi oyuncularından Ayla kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

AYLA KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

1969 Diyarbakır doğumlu başarılı oyuncu Hülya Kalebayır,eğitimini Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde tamamlamıştır.1995 yılında eski futbolcu Lemi Çelik ile dünya evine giren oyuncunun beraberliği 2012 yılında sonlanmıştır. Çiftin bu beraberliğinden ise Su adında kız çocukları olmuştur.

Tersine Dünya, Lütfen Kızımla Evlenir Misin?, Keşanlı Ali Destanı, Yedi Kocalı Hürmüz gibi pek çok oyunda sahne alan Hülya Kalebayır, Melekler Adası ve Köpek gibi dizilerde de yer aldı.

Şimdilerde ise Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Arka Sokaklar adlı dizide Rıza Babanın eşi Ayla Soylu karakterine hayat veriyor.