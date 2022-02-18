Arka Sokaklar Avukat Taner kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Arka Sokaklar dizisi nefes kesen bölümleriyle devam ediyor. Peki dizi oyuncularından Avukat Taner kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

AVUKAT TANER KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Melih Görgün, 1980 tarihinde Adana'da doğmuştur. Babası sinema oyuncusu Demir Karahan'dır. Özgür adında bir kardeşi vardır. Adana Bilfen Koleji'nde okurken devlet konservatuarında yarı zamanlı keman eğitimi aldı. Üniversite eğitimini Yeditepe Üniversitesi'nde Sistem Endüstri Mühendisliği eğitimi aldı ardından yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi'nde işletme dalında yaptı. 1996 yılında Mimar Sinan Üniversitesinde siyaset bilimi ve uluslar arası konusunda Doktora yaptı.

1985 yılında Avusturya hükümet bursuyla Salzburg yaz akademisi prof. Uwe Bremer sınıfında eğitim gördü.

1992 yılında Goethe İnstitut ta eğitim aldı. Melih Görgün, 2 sene kadar Yeditepe Üniversitesinde de öğretim üyesi olarak görev yaptı

Melih Görgün, 2005 yılında "Maki" isimli dizide Bennu Yıldırımlar, Ceyda Düvenci, Müşfik Kenter ile birlikte başrolü paylaştılar.

2006 yılında TRT'de oynayan "Hayat Türküsü" adlı dizide Devin Özgür Çınar, Sermin Hürmeriç, Tolga Evren, Betül Arım, Haldun Boysan ile birlikte rol aldı. Dizi biter bitmez kısa dönem askerliğini yapmak üzere Bitlis, Tatvan'a gitti, 5 ay yaptı geldi.

2008 yılında yönetmenliğini Yusuf Kurçenli ve Hatice Memiş'in birlikte yaptıkları "Gurbet Kuşları" adlı dizide Rutkay Aziz ve Miraç Eronat ile beraber oynadı.Rol aldığı bazı yapımlar, Deli Yürek, Hayat Bağları, Haziran Gecesi, Maki Yaman, Hayat Türküsü, Köprü, Parmaklıklar Ardında, Aşk Bir Hayat, Deniz Yıldızı, Alemin Kralı.

Melih Görgün, Haziran 2009 yılında evlendi.