Arka Sokaklar Aslı komiser kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Arka Sokaklar dizisi heyecanlı bölümleriyle devam ediyor. Dizi oyuncularının kim olduğu merakla araştırılıyor. Peki oyunculardan Aslı komiser kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Deniz Çatalbaş (Aslı Komiser)

Deniz Çatalbaş Türkiye güzelidir. İlk ekran deneyimini Arka Sokaklar dizisi ile yaşayacaktır.

Deniz Çatalbaş

profesyonel basketbol yaşamını sonlandırdıktan sonra Best Model of Turkey yarışmasına katılmasıyla hayatı değişti. Organizasyondan ikinci olan Çatalbaş, Türkiye'nin en uzun soluklu projesi 'Arka Sokaklar'a komiser yardımcısı Aslı karakteriyle dahil olarak, ilk dizi deneyimini yaşıyor.