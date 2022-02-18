Arka Sokaklar Arif müdür kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Arka Sokaklar dizisi tüm heyecanıyla devam ediyor. Peki dizinin müdürü Arif kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

ARİF MÜDÜR KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

1965 İstanbul doğumlu başarılı oyuncu Can Başak, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü tamamlamıştır.Can Başak 2006 yılından beri yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde Arif Müdür karakterine hayat vermektedir.

Günümüze kadar Şen Dullar, Yedikuleli Mihriban, Esir Şehrin İnsanları, Bir Sonbahar Hikayesi, Mirasyediler, Kaldırım Çiçeği, Tatlı Kaçıklar, Şaşıfelek Çıkmazı, Böyle mi Olacaktı, Yerim Seni, Kurtlar Sofrası, Asmalı Konak, Yasemince, Araf ve Kayıp Şehir gibi dizi/film projelerinde yer almıştır.

Ayrıca seslendirme sanatçısı olarak da çalışmalarını devam ettiren Can Başak The Pasific ve Karlar Kralı Norm’da seslendirme sanatçılığı yapmıştır.

Can Başak, oyuncu Nergis Çorakçı ile 1989 yılında evlendi.Cem adında bir çocukları olan çift, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2018 yılında boşandı.