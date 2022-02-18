Arka Sokaklar Ali kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Arka Sokaklar dizisi hafta içi her Cuma ekranlarda seyircileriyle buluşuyor. Peki oyunculardan Ali kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

ALİ KİMDİR?

1981 Ankara doğumlu yakışıklı oyuncu Alp Korkmaz,Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde bulunan University of South Florida, okulunda Radyo Televizyon bölümünü tamamladı.Okulda okuduğu dönemde staj için Türkiye'ye gelen Alp Korkmaz CNN Türk'te staj yaptı. Staj sonu Amerika'ya dönen Alp Korkmaz ABD'de Neighborhood Playhouse School of Theatre da oyunculuk eğitimi aldıktan sonra 2006 yazında Türkiye ye döndü.

Türkiye'ye dönüşünün ardından Türker İnanoğlu tarafından keşfedilince Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde Ali Akdoğan karakteriyle rol aldı.2010 yılında askeri görevini yapmak için ara verdiği Arka Sokaklar dizisine terhis olduktan sonra tekrar Komiser Ali Akdoğan karakteriyle devam etti.

Turkcell reklamlarında oynayan oyuncu Beyaz perde deneyimini ise ilk kez 2009 yılında Melekler ve Kumarbazlar adlı sinema filmi ile yaşadı.Ayrıca Peri Masalı, Laz Vampir gibi yapımlarda da yer almıştır. Günümüzde ise Kanal D ekranlarında yayınlanacak Yargı dizisinde Yamaç Çelebi karakteriyle rol aldı.

Rol Aldığı Projeler;

2021 - Yargı (Yamaç Çelebi)

2014 - Peri Masalı (Sinema Filmi)

2012 - Laz Vampir Tirakula (Sinema Filmi)

2009 - Melekler ve Kumarbazlar (Sinema Filmi)

2006 - Arka Sokaklar