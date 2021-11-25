Annemizi Saklarken dizisi oyuncuları Ece Yaşar kimdir kaç yaşındadır instangram adresi nedir?

Annemi Saklarken dizisi tanıtım videoları yayınlandı peki dizinin konusu nedir oyuncuları kimlerdir hangi oyuncular dizide başrol oyuncusu olacak? Annemi Saklarken dizisi saat kaçta hangi kanalda başlayacak?

ECE YAŞAR KİMDİR KAÇ YAŞINDADIR EVLİ Mİ?

Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunu. İlk oyunculuk deneyimini "Kara Sevda" dizisinde tamamladı

2015 yılından itibaren film ve dizilerde rol alan Ece Yaşar, ayrıca yönetmen asistanlığı ve reklamlarda seslendirme de yapmaktadır.

Yeni projelerde yer almaya devam ediyor.

ANNEMİ SAKLARKEN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tanıtım videoları yayınlanan dizinin yakında başlayacağı tahmin ediliyor.

ANNEMİ SAKLARKEN DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Annemi Saklarken dizisinin konusu: bir annenin dram dolu hayatını anlatmaktadır. Dizide konu olan anne 3 çocuklu ve hayatta tek başına mücadele veriyor zorluklar, yoksulluklar yaşayıpta asla pes etmeyen güçlü bir annenin dramatik hayatını hep birlikte izleyeceğiz.