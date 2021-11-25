Annemizi Saklarken dizisi Hatice Aslan kimdir kaç yaşındadır? Annemi Saklarken Benan kimdir kaç yaşındadır?
Annemi Saklarken dizisi tanıtım videoları yayınlandı peki dizinin konusu nedir oyuncuları kimlerdir hangi oyuncular dizide başrol oyuncusu olacak? Annemi Saklarken dizisi saat kaçta hangi kanalda başlayacak? Annemi Saklarken dizisi kaç sezon sürecek? Dizi oyuncuları aslında kimler?
Annemi Saklarken dizisi tanıtım videoları yayınlandı peki dizinin konusu nedir oyuncuları kimlerdir hangi oyuncular dizide başrol oyuncusu olacak? Annemi Saklarken dizisi saat kaçta hangi kanalda başlayacak? Annemi Saklarken dizisi kaç sezon sürecek? Dizi oyuncuları aslında kimler?
HATİCE ASLAN KİMDİR?
Türk oyuncudur. Ferhunde Hanımlar ve En Son Babalar Duyar dizileriyle, Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Üç Maymun filmindeki rolleriyle tanınır.
Hatice Aslan, 1962’de Sivas’ta doğdu.
Doğum tarihi ve yeri: 20 Şubat 1962 (59 yaşında), Sivas, Türkiye
Boy: 169 cm
Evlilikleri: Renan Kaleli, Hakkı Ergök
Çocuğu: Ekin Ergök
ANNEMİ SAKLARKEN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Tanıtım videoları yayınlanan dizinin yakında başlayacağı tahmin ediliyor.
ANNEMİ SAKLARKEN DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Annemi Saklarken dizisinin konusu: bir annenin dram dolu hayatını anlatmaktadır. Dizide konu olan anne 3 çocuklu ve hayatta tek başına mücadele veriyor zorluklar, yoksulluklar yaşayıpta asla pes etmeyen güçlü bir annenin dramatik hayatını hep birlikte izleyeceğiz.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|14
|32
|2. Hekimoğlu Trabzon
|14
|32
|3. Sivas Belediyespor
|14
|30
|4. Çorum FK
|14
|27
|5. Bodrumspor
|14
|26
|6. Silahtaroğlu Vanspor FK
|14
|25
|7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|14
|24
|8. Ankaraspor
|14
|22
|9. Afjet Afyonspor
|14
|22
|10. Somaspor
|14
|22
|11. Serik Belediyespor
|14
|20
|12. Etimesgut Belediyespor
|14
|19
|13. İnegölspor
|14
|18
|14. Diyarbekirspor
|14
|15
|15. Turgutluspor
|14
|14
|16. Sarıyer
|14
|12
|17. Ergene Velimeşespor
|14
|11
|18. Adıyaman FK
|14
|7
|19. Niğde Anadolu FK
|14
|5
|20. Kahramanmaraşspor
|14
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|13
|33
|2. Hatayspor
|13
|26
|3. Konyaspor
|13
|26
|4. Alanyaspor
|13
|24
|5. Fenerbahçe
|13
|23
|6. Karagümrük
|13
|22
|7. Başakşehir
|13
|21
|8. Galatasaray
|13
|21
|9. Beşiktaş
|13
|20
|10. Adana Demirspor
|13
|19
|11. Altay
|13
|16
|12. Kayserispor
|13
|16
|13. Antalyaspor
|13
|15
|14. Gaziantep FK
|13
|15
|15. Sivasspor
|13
|13
|16. Giresunspor
|13
|13
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|13
|12
|18. Göztepe
|13
|10
|19. Kasımpaşa
|13
|9
|20. Rizespor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|12
|27
|2. Ankaragücü
|13
|27
|3. Eyüpspor
|13
|27
|4. Bandırmaspor
|13
|25
|5. Erzurumspor
|12
|25
|6. Tuzlaspor
|12
|20
|7. Kocaelispor
|12
|20
|8. İstanbulspor
|12
|19
|9. Adanaspor
|13
|18
|10. Samsunspor
|12
|16
|11. Bursaspor
|12
|14
|12. Denizlispor
|12
|14
|13. Menemenspor
|12
|14
|14. Gençlerbirliği
|12
|14
|15. Boluspor
|12
|13
|16. Manisa FK
|13
|13
|17. Ankara Keçiörengücü
|12
|10
|18. Altınordu
|13
|10
|19. Balıkesirspor
|12
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|12
|29
|2. Man City
|12
|26
|3. Liverpool
|12
|25
|4. West Ham
|12
|23
|5. Arsenal
|12
|20
|6. Wolverhampton
|12
|19
|7. Tottenham
|12
|19
|8. M. United
|12
|17
|9. Brighton
|12
|17
|10. Crystal Palace
|12
|16
|11. Everton
|12
|15
|12. Leicester City
|12
|15
|13. Southampton
|12
|14
|14. Brentford
|12
|13
|15. Aston Villa
|12
|13
|16. Watford
|12
|13
|17. Leeds United
|12
|11
|18. Burnley
|12
|9
|19. Norwich City
|12
|8
|20. Newcastle
|12
|6