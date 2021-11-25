Annemizi Saklarken dizisi Hatice Aslan kimdir kaç yaşındadır? Annemi Saklarken Benan kimdir kaç yaşındadır?

Annemi Saklarken dizisi tanıtım videoları yayınlandı peki dizinin konusu nedir oyuncuları kimlerdir hangi oyuncular dizide başrol oyuncusu olacak? Annemi Saklarken dizisi saat kaçta hangi kanalda başlayacak? Annemi Saklarken dizisi kaç sezon sürecek? Dizi oyuncuları aslında kimler?

HATİCE ASLAN KİMDİR?

Türk oyuncudur. Ferhunde Hanımlar ve En Son Babalar Duyar dizileriyle, Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Üç Maymun filmindeki rolleriyle tanınır.

Hatice Aslan, 1962’de Sivas’ta doğdu.

Doğum tarihi ve yeri: 20 Şubat 1962 (59 yaşında), Sivas, Türkiye

Boy: 169 cm

Evlilikleri: Renan Kaleli, Hakkı Ergök

Çocuğu: Ekin Ergök

ANNEMİ SAKLARKEN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tanıtım videoları yayınlanan dizinin yakında başlayacağı tahmin ediliyor.

ANNEMİ SAKLARKEN DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Annemi Saklarken dizisinin konusu: bir annenin dram dolu hayatını anlatmaktadır. Dizide konu olan anne 3 çocuklu ve hayatta tek başına mücadele veriyor zorluklar, yoksulluklar yaşayıpta asla pes etmeyen güçlü bir annenin dramatik hayatını hep birlikte izleyeceğiz.