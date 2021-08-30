Anıl Adıgüzel kimdir, nereli ve kaç yaşında?



Kaymakamımız Anıl ADIGÜZEL 29 Mayıs 1991 yılında Merzifon'da doğdu. Liseyi İstanbul/Bağcılar Barbaros Anadolu Lisesi'nde bitirdi. Üniversiteyi İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde okudu. Daha sonra Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dış Ticaret Bölümü' nü tamamladı. 2013 yılı yaz döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi' nde stajını tamamladı ve özel sektörde çeşitli firmalarda çalıştı. 2016 yılında Vergi Denetim Kurulu' nda Vergi Müfettiş Yardımcılığı mesleğine başladı. 2017 yılında Kaymakamlık sınavını kazanarak Tekirdağ Kaymakam Adayı olarak mesleğe intisap etti. Afyonkarahisar/Sinanpaşa' da vekalet yaptı. İngiltere University of Sheffield'da yabancı dil eğitimi aldı. Kaymakamımız Anıl ADIGÜZEL evli olup iyi derecede İngilizce bilmektedir. Kaymakamımız İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 25.10.2019 tarih ve 13591005-903.02.02 sayılı yazısı ile ilçemiz kaymakamlığına atanıp 28.10.2019 tarihinde göreve başlamıştır.

