Alper Taş kimdir, nereli ve kaç yaşında?

12.06.1987 tarihinde Ankara´da doğdu.İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara´da tamamladı. 2010 yılında Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. 2012 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından açılan sınavı kazanarak İçişleri Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığında Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı olarak görev yaptı. 2015 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından açılan kaymakam adaylığı sınavını kazanarak Çankırı Kaymakam Adayı olarak atandı. Niğde ili Bor ilçesi ve Balıkesir ili Ayvalık ilçelerinde kaymakam refikliği stajlarını tamamladı. 2016 yılında Kütahya ili Çavdarhisar ilçesinde kaymakam vekili olarak görev yaptı. 2017-2019 yılları arasında Afyonkarahisar İli İhsaniye ilçesi kaymakamı olarak görev yaptı. 07 Ağustos 2019 tarih ve 2019/268 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı İle Ardahan İli Çıldır İlçe Kaymakamı görevine atanan Kaymakam TAŞ iyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.