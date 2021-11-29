Alparslan Büyük Selçuklu'nun Alparslanı kimdir kaç yaşında nereli? Barış Arduç kimdir kaç yaşında nereli?

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi nefesler tutularak izlendi. Heyecanlı ilk bölümü büyük ilgi gördü reytinglerde ilk sırayı alan dizinin başrol oyuncularıda başarıya imza attı. Peki başrol oyuncularından Barış Arduç kimdir kaç yaşında nereli? Barış Arduç'un instagram hesabı nedir?

BARIŞ ARDUÇ KİMDİR?

Barış Arduç, Türk dizi ve sinema oyuncusudur.

İsviçre'nin Scherzingen şehrinde doğup büyüyen daha sonra ailesiyle beraber Türkiye'ye kesin dönüş yapan Arduç, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Tiyatro sanatçısı Ayla Algan ile tanıştıktan sonra profesyonel oyunculuğa adım attı.

Doğum tarihi:

9 Ekim 1987 (34 yıl yaşında), Münsterlingen, İsviçre

Boy:

1,87 m

Eşi:

Gupse Özay (e. 2020)

Doğum:

9 Ekim 1987 (34 yaşında); Scherzingen, İsviçre

Kardeşleri:

Onur Arduç, Mert Arduç

Ebeveynleri:

Erol Arduç, Gülay Arduç