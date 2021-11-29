Alparslan Büyük Selçuklu Evdokya kimdir? Gizem Karaca kimdir kaç yaşında nereli?

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi nefesler tutularak izlendi. Heyecanlı ilk bölümü büyük ilgi gördü reytinglerde ilk sırayı alan dizinin oyuncuları da başarıya imza attı. Peki Gizem Karaca kimdir kaç yaşında nereli?

GİZEM KARACA KİMDİR?

Gizem Karaca, 7 Eylül 1992 tarihinde İstanbul'da doğmuştur.

Annesi Münevver Karaca, babası Cüneyt Karaca'dır. Aslen anne tarafından Arnavut, baba tarafından Selanik göçmenidir. Küçükken ailesi Amerika'ya taşındığı için çocukluğu ABD ve Kanada'da geçti.

İlkokulu ABD'de, ortaokulu Kanada'da bitiren Karaca lise yıllarında Türkiye'ye döndü. Lise bittikten sonra İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazandı.

İngilizce ve Fransızca biliyor.

Karaca 16 Eylül 2017 tarihinde işletmeci Kemal Ekmekçi ile evlendi.