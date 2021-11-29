Alparslan Büyük Selçuklu Çağrı Bey kimdir? Erdem Gülener kimdir kaç yaşında nereli?

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi nefesler tutularak izlendi. Heyecanlı ilk bölümü büyük ilgi gördü reytinglerde ilk sırayı alan dizinin oyuncuları da başarıya imza attı. Peki Erdinç Gülener kimdir kaç yaşında nereli?

ERDİNÇ GÜLENER KİMDİR?

Erdinç Gülener, Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve dublaj sanatçısıdır. İlk orta ve lise eğitimini İzmit’te tamamladı. 1993 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Oyunculuk ana sanat dalını kazanıp 1997 yılında bu okuldan mezun oldu. Vikipedi

Doğum tarihi:

26 Ocak 1971 (50 yıl yaşında), İzmit

Boy:

1,83 m

Eşi:

Yelda Gürkan

Eğitim:

Ankara Üniversitesi (1993–1997)

Filmler ve TV şovları:

Kertenkele, Bir Deli Sevda,