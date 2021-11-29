Alparslan Büyük Selçuklu Akça Hatun kimdir? Fahriye Evcen kimdir kaç yaşında nereli?
TRT 1 ekranlarının yeni dizisi nefesler tutularak izlendi. Heyecanlı ilk bölümü büyük ilgi gördü reytinglerde ilk sırayı alan dizinin başrol oyuncularıda başarıya imza attı. Peki başrol oyuncularından Fahriye Evcen kimdir kaç yaşında nereli?
TRT 1 ekranlarının yeni dizisi nefesler tutularak izlendi. Heyecanlı ilk bölümü büyük ilgi gördü reytinglerde ilk sırayı alan dizinin başrol oyuncularıda başarıya imza attı. Peki başrol oyuncularından Fahriye Evcen kimdir kaç yaşında nereli?
FAHRİYE EVCEN KİMDİR?
Fahriye Evcen Özçivit, Türk sinema ve dizi oyuncusu. Yaprak Dökümü dizisindeki Necla rolüyle ün kazanmıştır.
Doğum tarihi:
4 Haziran 1986 (35 yıl yaşında), Solingen, Almanya
Boy:
1,69 m
Eşi:
Burak Özçivit (e. 2017)
Kardeşleri:
Ayşen Evcen, Demet Evcen, Neşe Evcen
Çocukları:
Karan Özçivit
Eğitim:
Boğaziçi Üniversitesi (2014), Düsseldorf Üniversitesi
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|15
|35
|2. Hekimoğlu Trabzon
|15
|33
|3. Sivas Belediyespor
|15
|30
|4. Çorum FK
|15
|28
|5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|15
|27
|6. Bodrumspor
|15
|26
|7. Afjet Afyonspor
|15
|25
|8. Ankaraspor
|15
|25
|9. Somaspor
|15
|25
|10. Silahtaroğlu Vanspor FK
|15
|25
|11. İnegölspor
|15
|21
|12. Serik Belediyespor
|15
|20
|13. Etimesgut Belediyespor
|15
|19
|14. Diyarbekirspor
|15
|18
|15. Turgutluspor
|15
|17
|16. Sarıyer
|15
|12
|17. Ergene Velimeşespor
|15
|11
|18. Adıyaman FK
|15
|10
|19. Niğde Anadolu FK
|15
|5
|20. Kahramanmaraşspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|14
|36
|2. Konyaspor
|14
|26
|3. Hatayspor
|14
|26
|4. Alanyaspor
|14
|24
|5. Fenerbahçe
|13
|23
|6. Başakşehir
|14
|22
|7. Karagümrük
|14
|22
|8. Galatasaray
|14
|22
|9. Adana Demirspor
|14
|20
|10. Beşiktaş
|14
|20
|11. Antalyaspor
|14
|18
|12. Gaziantep FK
|14
|18
|13. Altay
|14
|17
|14. Sivasspor
|14
|16
|15. Giresunspor
|14
|16
|16. Kayserispor
|14
|16
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|14
|13
|18. Göztepe
|13
|10
|19. Kasımpaşa
|14
|10
|20. Rizespor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|13
|27
|2. Ankaragücü
|14
|27
|3. Eyüpspor
|14
|27
|4. Bandırmaspor
|13
|25
|5. Erzurumspor
|12
|25
|6. İstanbulspor
|13
|20
|7. Tuzlaspor
|12
|20
|8. Kocaelispor
|13
|20
|9. Samsunspor
|13
|19
|10. Adanaspor
|14
|18
|11. Menemenspor
|13
|17
|12. Gençlerbirliği
|13
|17
|13. Boluspor
|13
|16
|14. Denizlispor
|13
|15
|15. Bursaspor
|13
|14
|16. Manisa FK
|14
|14
|17. Ankara Keçiörengücü
|13
|13
|18. Altınordu
|14
|13
|19. Balıkesirspor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|13
|30
|2. Man City
|13
|29
|3. Liverpool
|13
|28
|4. West Ham
|13
|23
|5. Arsenal
|13
|23
|6. Wolverhampton
|13
|20
|7. Tottenham
|12
|19
|8. M. United
|13
|18
|9. Brighton
|13
|18
|10. Leicester City
|13
|18
|11. Crystal Palace
|13
|16
|12. Brentford
|13
|16
|13. Aston Villa
|13
|16
|14. Everton
|13
|15
|15. Southampton
|13
|14
|16. Watford
|13
|13
|17. Leeds United
|13
|12
|18. Burnley
|12
|9
|19. Norwich City
|13
|9
|20. Newcastle
|13
|6