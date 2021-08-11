Sedat Peker'in attığı twitlerle Türkiye gündemine gelen Aliye Uzun kimdir? Peker'in Zindaşti ile Burhan Kuzu'yu tanıştırdığını anlattığı Aliye Uzun kimdir, kaç yaşında ve nereli?

İşte Aliye Uzun'un sitesinde kendi kalemiyle yer alan biyografisi:

1979 yılında Ankara’da doğdum.

2004 yılında Ankara Üniversitesi Tarım Teknolojileri bölümünden Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisi olarak mezun oldum.

2014 yılında Londra St. Giles Scholl’da İngilizce eğitimi aldım.Bir dönem Londra’da yaşadım.

2009-2017 yollları arasında yayıncılık yaptım. Aliyes Magazine ve Business Woman dergilerim tüm Türkiye’de ve KKTC'de satıldı. Yaysat ve Turkuaz dağıtım firmaları ile çalıştım.

Yayıncılığını yaptığım için iş dünyası, dünya siyasi yöneticileri ve çeşitli sektörlerin ileri gelenleri ve yöneticileri ile tanışma fırsatım oldu. Zaman içerisinde yayıncılık hayatım uluslararası danışmanlık sektörüne kaydı.

Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Latin Amerika, Afrika ve birçok yurtdışı ticari gezilerine katılma firsatı buldum. Araştırma ve iş geliştirme temalı birçok ziyaretlerde bulundum. Daha sonra TiM ve birçok dernekle birlikte ziyaretlere katıldım ve araştırmalar yapma fırsatı buldum.

Latin Amerika, USA , Afrika’da 15 ülke, Ortadoğunun hemen hemen tüm bölgeleri , Güney Kore, Avrupa’da birçok ülkeye ticari danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Türkiye’de ve Dünyada üst mevkilerde olan birçok büyük firmanın referansları arasındayız.

Birçok firma ve holdinge iş geliştirme ve yurt dışı fırsatları üzerine danışmanlık yapmaktayım. Asıl amacım ise Türkiye ile iş birliklerini geliştirip hem Türkiye’nin, hem de bize ihtiyacı olan mağdur ülkelerin kalkınmasını sağlamak üzere çalışmalar yapmaktır.