Alişan konuklarından Ateş Kara kimdir? / Ateş Kara kimdir? kaç yaşında? nereli?

Alişan son zamanlarda gündemden düşmüyor. Peki Alişan sunduğu sabah programına geri dönecek mi? Alişan yeni klip mi çıkaracak? Şimdi akıllarda bu sorular var.Alişan'ın yeni programı herkes tarafından heyecanla bekleniyor. İlk bölümüyle ekranlarda olacak programın konukları kimler?

Dr. Ateş Kara kimdir?

Dr. Ateş Kara, 1968 yılında Ankara'da doğmuştur.

1987 yılında Ankara Lisesi'nden mezun olduktan sonra, yüksek öğretim eğitimine Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce) ile devam etmiştir.