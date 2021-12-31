Alişan ile Gülümse Hayata konuklarından Prof. Dr. Ali Akpınar kimdir? kaç yaşında? nereli?

Alişan ile Gülümse Hayata programı hafta içi her gün tüm heyecanıyla devam ediyor. Çok kısa zamanda başlayan yeni program seyirciler tarafından büyük ilgi gördü. Her gün farklı konukları olan programın bu haftaki konuklarının kimler olduğu merak ediliyor.

Prof. Dr. Ali Akpınar Kimdir?

Ali Akpınar, (d. 1963, Konya), Türk akademisyen, müftü.2014-2018 tarihlerinde Diyanet İşleri Başkanlığı Konya İl Müftüsü olarak görev yaptı. Halen Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Öğretim Üyesi ve Temel İslam Bilimleri

Bölüm Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.