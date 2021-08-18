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Ali Aydın kimdir?

Sedat Peker'in bahsetmiş olduğu Ali Aydın kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Kim Kimdir? 18.08.2021, 14:01
Ali Aydın kimdir?

Sedat Peker'in bahsetmiş olduğu Ali Aydın kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Sedat Peker'in bahsettiği Ali Aydın kimdir? Ali Aydın nereli? Ali Aydın kaç yaşında? Ali Aydın kimdir? Sedat Peker'in tweetinde, " Romanya'da yaşayan, ayrıca Romanya vatandaşı olan Ali Aydın isimli şahıs Ukrayna polisi tarafından 9 Ağustos'ta Türkiye üzerinden transit uçuşla Romanya'ya gidecekken, Ukrayna polisi tarafından havaalanında kısa bir süreliğine sorgulanıyor." ifadelerini kulllandı. Ali Aydın hakkında sosyal medyada pek fazla bilgi bulunmamaktadır.

Kaynak:Turkuaz Gazetesi

#Ali Aydın
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