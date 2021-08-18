Sedat Peker'in bahsetmiş olduğu Ali Aydın kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Sedat Peker'in bahsettiği Ali Aydın kimdir? Ali Aydın nereli? Ali Aydın kaç yaşında? Ali Aydın kimdir? Sedat Peker'in tweetinde, " Romanya'da yaşayan, ayrıca Romanya vatandaşı olan Ali Aydın isimli şahıs Ukrayna polisi tarafından 9 Ağustos'ta Türkiye üzerinden transit uçuşla Romanya'ya gidecekken, Ukrayna polisi tarafından havaalanında kısa bir süreliğine sorgulanıyor." ifadelerini kulllandı. Ali Aydın hakkında sosyal medyada pek fazla bilgi bulunmamaktadır.

Kaynak:Turkuaz Gazetesi