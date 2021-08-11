Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, nerelidir kaç yaşında ?
Survivor'ın en popüler isimlerinden biri olan Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Survivor'ın en popüler isimlerinden biri olan Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Survivor 2021'de finalde yer alması beklenen popüler isimlerden biri olan Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmaya engelli kardeşi Cansu için katıldığını belirtiyor. Sık sık tartışmaların odağında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor
ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN BOYU KAÇ?
ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Aleyna Kalaycıoğlu 1998 yılında Bursa'da doğdu. Yalova’da büyüyen Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi ve babası o 10 yaşındayken ayrıldı. Annesi ve babasının boşanmasının ardından annesi ve kardeşleriyle İstanbul’a taşınan Aleyna Kalaycıoğlu, liseden sonra dil eğitimi alarak sınavlara hazırlandı.
Amerika’da uçak mühendisliği bölümünü kazanan Aleyna Kalaycıoğlu 10 senedir Voleybol oynuyor. Üç senedir de beach volleyball okul takımında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu Survivor’a ilk defa bu sene başvurdu.
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